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В домах бизнесмена Быкова прошли обыски по делу об убийстве 1994 года

Анатолий Быков (второй справа)
Анатолий Быков (второй справа) (Фото: СК РФ)

Следователи провели обыски по месту жительства Анатолия Быкова. Бизнесмена подозревают в организации двойного убийства в 1994 году. Об этом сообщила в эфире программы «Стратегия» на радиостанции «Вести FM» официальный представитель СК Светлана Петренко.

«Сейчас проводятся в том числе обыски по месту жительства Быкова в Красноярске и его загородном доме в Крыму», — сообщила Петренко (цитата по ТАСС).

Она отметила, что в ходе обысков были изъяты фотографии и документы по делу об убийстве. Организатор убийства Владимир Татаренков на очной ставке подтвердил ранее данные показания.

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Следователи задержали Быкова 7 мая в рамках уголовного дела, возбужденного по ст. 102 УК РСФСР по факту убийства в 1994 году двух жителей Красноярска — Кирилла Войтенко и Александра Наумова. Они были участниками преступной группировки, возглавляемой Быковым.

По версии следствия, между Быковым, Войтенко и Наумовым произошел конфликт из-за несправедливого, по мнению Наумова, распределения доходов. Вскоре после конфликта перед машиной, в которой сидел Быков, произошел взрыв. Лидер ОПГ, по версии следователей, посчитал, что покушение на него организовали Наумов и его приятель Войтенко.

Материал дополняется

Теги: Следственный комитет России, обыски, двойное убийство
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