Новости без коронавируса , 15 мая, 10:21
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Глава РКК «Энергия» покинет свой пост
Николай Севастьянов
Гендиректор ракетно-космической корпорации «Энергия» Николай Севастьянов покинет свой пост. Планируется, что его место займет советник главы «Роскосмоса» и бывший гендиректор «Сухого» Игорь Озар, сообщил источник РБК в «Роскосмосе». Об этом также сообщило «РИА Новости», ссылаясь на источник в ракетно-космической отрасли.
«Планируется, что сегодня глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин посетит «Энергию» и объявит о перестановках официально», — отметил собеседник РБК.
РБК направил запрос в «Роскосмос».
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