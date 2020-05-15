Глава РКК «Энергия» покинет свой пост

Николай Севастьянов (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Гендиректор ракетно-космической корпорации «Энергия» Николай Севастьянов покинет свой пост. Планируется, что его место займет советник главы «Роскосмоса» и бывший гендиректор «Сухого» Игорь Озар, сообщил источник РБК в «Роскосмосе». Об этом также сообщило «РИА Новости», ссылаясь на источник в ракетно-космической отрасли.

«Планируется, что сегодня глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин посетит «Энергию» и объявит о перестановках официально», — отметил собеседник РБК.

РБК направил запрос в «Роскосмос».

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