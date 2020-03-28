Рогозин подтвердил назначение экс-главы «Сухого» на пост своего советника

Дмитрий Рогозин (Фото: Антон Кардашов / АГН «Москва»)

Бывший гендиректор компании «Сухой» Игорь Озар назначен советником главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина. Эту информацию в своем Twitter подтвердил Рогозин.

«Создание новой ракетно-космической техники требует привлечения в отрасль лучших инженеров и организаторов производств из соседних отраслей. И.Я. Озар — отличное для нас приобретение», — написал глава «Роскосмоса».

Ранее о том, что Озар будет назначен на пост советника Рогозина, сообщил источник ТАСС в ракетно-космической отрасли. По данным источника, экс-глава «Сухого» примет участие в работе над созданием пилотируемого корабля нового поколения.

Игорь Озар возглавлял «Сухой» с 2011 года. В феврале генеральным директором компании вместо него избрали главу «Российской самолетостроительной корпорации «МиГ» Илью Тарасенко, который на новой должности займется созданием дивизиона военной авиации ОАК на базе «Сухого» и АО РСК «МиГ». Тарасенко также является замгендиректора ОАК.