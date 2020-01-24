Разработчику «Бурана» предложили должность уборщика в РКК «Энергия»

Среди прочих позиций, которые были предложены Романову, такие: инженер, ведущий научный сотрудник, оператор копировальных и множительных машин, а также уборщик производственных и служебных помещений. Источник РБК отмечает, что Романов не подписал уведомление.
Романов от комментариев РБК отказался. В пресс-службе «Энергии» на запрос РБК не ответили.
В «Роскосмосе» в ответ на запрос «РИА Новости» сообщили, что Романов продолжает работать в ПАО «РКК «Энергия» и выполнять свои обязанности.
Первому заместителю гендиректора «Энергии» Сергею Романову 62 года. Почти 40 лет он проработал в РКК, занимая должности от инженера до временно исполняющего обязанности директора РКК «Энергия». Должность первого заместителя гендиректора занимает с января прошлого года.
Родился Романов в городе Новая Ляля Свердловской области, окончил МАИ по специальности «механическое оборудование летательных аппаратов». Доктор технических наук. Принимал участие в разработке и эксплуатации систем жизнеобеспечения и терморегулирования на орбитальных станциях «Салют-7» и «Мир», орбитальном корабле «Буран», руководил работами по разработке систем жизнеобеспечения и теплового режима космических кораблей «Союз» и «Прогресс», малых исследовательских модулей «Рассвет» и «Поиск», многоцелевого лабораторного модуля МКС. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
«Заметный провал по ряду важных контрактов»
Севастьянов, который возглавил РКК в октябре прошлого года, сразу же приняв на себя и обязанности генерального конструктора корпорации, также пытается сместить с должности другого ведущего сотрудника РКК Евгения Микрина, генерального конструктора пилотируемых программ России и одновременно генконструктора «Энергии».
Осенью прошлого года руководство РКК «Энергия» передало в отдел кадров опросник для сотрудников предприятия (копия есть у РБК). В нем предлагалось оценить работу Микрина и было два вопроса: «Считаете ли вы, что генеральному конструктору по пилотируемым космическим системам и комплексам, назначаемому по указу президента России, созданы в ПАО «РКК «Энергия» необходимые условия для реализации полномочий?» и «Считаете ли вы, что в ПАО «РКК «Энергия» совмещение трудовой функции по должностям генерального директора Общества и генерального конструктора Общества является необходимым условием для выполнения поставленных перед ПАО «РКК «Энергия» задач?» Источник РБК в «Роскосмосе» отмечает, что менеджеры предприятия участвовать в опросе отказались.
В декабре 2019 года Севастьянов написал главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину письмо, в котором обвинил Микрина в срыве ряда проектов, международных контрактов и выполнения гособоронзаказа. Первым об этом узнало агентство «РИА Новости», копия письма есть у РБК. «Практика последних трех лет показала, что совмещение должностей отраслевого генерального конструктора по проекту «Пилотируемые космические системы и комплексы» и генерального конструктора ПАО «РКК «Энергия» в одном лице (Микрин Е. А.) привело к конфликту интересов, результатом которого стал заметный провал по ряду важных государственных контрактов и проектов военно-технического сотрудничества», — пишет Севастьянов, предлагая перевести Микрина в другую организацию «Роскосмоса».
В пресс-службе «Роскосмоса» в ответ на запрос РБК сообщили, что Микрин продолжает работать в ПАО «РКК «Энергия» и выполнять свои обязанности.
Основанная в 1946 году Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королева является ведущим российским разработчиком ракетной и космической техники, включая ракеты-носители, баллистические ракеты и спутники. За последние шесть лет в РКК трижды менялся руководитель. В 2014–2018 годах ее возглавлял Владимир Солнцев, в 2018–2019 годах — Сергей Романов, с марта 2019 года — Николай Севастьянов.
В январе 2019 года глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказывал в интервью РБК, что совокупная долговая нагрузка по предприятиям госкорпорации составляет около 200 млрд руб., из них около 30 млрд — долг «Энергии». Примерно 20 млрд — это долги по проекту «Морской старт», около 10 млрд — на восстановление спутников, объяснял «Коммерсанту» возглавлявший тогда корпорацию Сергей Романов. Он подчеркивал, что ситуация на предприятии «очень и очень сложная».
Рогозин говорил, что «Энергия» должна погасить свой долг за счет ужесточения дисциплины исполнения контрактов. «Это создание нового пилотируемого корабля, это завершение работ по многофункциональному лабораторному модулю, научно-энергетическому и стыковочному модулю. Это исправление ошибок прежнего руководства по космическим аппаратам в интересах инозаказчиков, и они будут запущены в 2019 году», — пояснял глава «Роскосмоса».
РБК направил запрос в пресс-службу госкорпорации с просьбой уточнить, какой сейчас долг у РКК «Энергия».