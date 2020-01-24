Разработчику «Бурана» предложили должность уборщика в РКК «Энергия»

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗаслуженные подарки
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Заслуженные подарки
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 25 января
USD ЦБ: 61,8 (-0,15) Quote, 13:57
Курс евро на 25 января
EUR ЦБ: 68,29 (-0,39) Quote, 13:57
Что случилось за день. Главные новости РБК Общество, 19:04 СК завел дело после отравления младенца наркотиками в Подмосковье Общество, 18:56 Рейтинг доверия Путину после послания достиг максимума за три месяца Политика, 18:44 Гол Мамаева помог «Ростову» одержать победу в товарищеском матче Спорт, 18:43 Нетаньяху на русском языке обратился к Путину после визита в Израиль Политика, 18:38 Серверы разработчика World of Tanks подверглись массовой DDoS-атаке Технологии и медиа, 18:37 Биатлонистка Херрманн выиграла индивидуальную гонку на этапе Кубка мира Спорт, 18:29 Тарифы на вывоз бытового мусора в Москве в 2020 году выросли вдвое Бизнес, 18:25 «Аэрофлот» предложил пересмотреть правила о животных после гибели кошек Общество, 18:20 Обвиняемого в отмывании $4 млрд через Bitcoin Винника доставили в Париж Крипто, 18:05 Что готовят в ресторанах Москвы на китайский Новый год Стиль, 18:01 Сизиф и критик: как детские травмы мешают добиваться успехов в бизнесе Pro, 17:57 Российских дипломатов вышлют из Болгарии после обвинений в шпионаже Политика, 17:57 Выздоровела женщина, первая в мире заразившаяся вирусом в Китае Общество, 17:56
Общество ,  
0 

Разработчику «Бурана» предложили должность уборщика в РКК «Энергия»

В ходе кадрового конфликта в руководстве РКК «Энергия» сокращенному первому заместителю гендиректора Сергею Романову предложено занять низовые должности, в частности уборщика или оператора копировальной техники
Сергей Романов (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

«Уборщик служебных помещений»

Генеральный директор входящей в «Роскосмос» Ракетно-космической корпорации «Энергия» Николай Севастьянов, сократив должность первого заместителя гендиректора — первого заместителя главного конструктора, предложил занимавшему ее Сергею Романову другие позиции в РКК, в том числе низового уровня.

Копия подписанного Севастьяновым 14 октября 2019 года приказа есть у РБК, ее подлинность подтвердили два источника в «Роскосмосе». По их словам, приказ о сокращении Романову вручили только 13 января 2020 года. Через два месяца Романов должен покинуть корпорацию.

Этим же приказом Севастьянов ввел в штатное расписание РКК новую должность — первого заместителя генерального конструктора по испытаниям космических аппаратов и разгонных блоков. Теперь в новом руководстве корпорации три первых заместителя, семь заместителей и главный инженер.

Согласно подписанному Севастьяновым уведомлению № 1 от 13 января (копия есть у РБК), гендиректор РКК «Энергия» предложил Романову занять должность первого замгенконструктора по испытаниям космических аппаратов и разгонных блоков. Однако, как отмечает один из собеседников РБК, не был разъяснен функционал этой должности.

Среди прочих позиций, которые были предложены Романову, такие: инженер, ведущий научный сотрудник, оператор копировальных и множительных машин, а также уборщик производственных и служебных помещений. Источник РБК отмечает, что Романов не подписал уведомление.

Романов от комментариев РБК отказался. В пресс-службе «Энергии» на запрос РБК не ответили.

В «Роскосмосе» в ответ на запрос «РИА Новости» сообщили, что Романов продолжает работать в ПАО «РКК «Энергия» и выполнять свои обязанности.

Кто такой Сергей Романов

Первому заместителю гендиректора «Энергии» Сергею Романову 62 года. Почти 40 лет он проработал в РКК, занимая должности от инженера до временно исполняющего обязанности директора РКК «Энергия». Должность первого заместителя гендиректора занимает с января прошлого года.

Родился Романов в городе Новая Ляля Свердловской области, окончил МАИ по специальности «механическое оборудование летательных аппаратов». Доктор технических наук. Принимал участие в разработке и эксплуатации систем жизнеобеспечения и терморегулирования на орбитальных станциях «Салют-7» и «Мир», орбитальном корабле «Буран», руководил работами по разработке систем жизнеобеспечения и теплового режима космических кораблей «Союз» и «Прогресс», малых исследовательских модулей «Рассвет» и «Поиск», многоцелевого лабораторного модуля МКС. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

«Заметный провал по ряду важных контрактов»

Севастьянов, который возглавил РКК в октябре прошлого года, сразу же приняв на себя и обязанности генерального конструктора корпорации, также пытается сместить с должности другого ведущего сотрудника РКК Евгения Микрина, генерального конструктора пилотируемых программ России и одновременно генконструктора «Энергии».

Осенью прошлого года руководство РКК «Энергия» передало в отдел кадров опросник для сотрудников предприятия (копия есть у РБК). В нем предлагалось оценить работу Микрина и было два вопроса: «Считаете ли вы, что генеральному конструктору по пилотируемым космическим системам и комплексам, назначаемому по указу президента России, созданы в ПАО «РКК «Энергия» необходимые условия для реализации полномочий?» и «Считаете ли вы, что в ПАО «РКК «Энергия» совмещение трудовой функции по должностям генерального директора Общества и генерального конструктора Общества является необходимым условием для выполнения поставленных перед ПАО «РКК «Энергия» задач?» Источник РБК в «Роскосмосе» отмечает, что менеджеры предприятия участвовать в опросе отказались.

В декабре 2019 года Севастьянов написал главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину письмо, в котором обвинил Микрина в срыве ряда проектов, международных контрактов и выполнения гособоронзаказа. Первым об этом узнало агентство «РИА Новости», копия письма есть у РБК. «Практика последних трех лет показала, что совмещение должностей отраслевого генерального конструктора по проекту «Пилотируемые космические системы и комплексы» и генерального конструктора ПАО «РКК «Энергия» в одном лице (Микрин Е. А.) привело к конфликту интересов, результатом которого стал заметный провал по ряду важных государственных контрактов и проектов военно-технического сотрудничества», — пишет Севастьянов, предлагая перевести Микрина в другую организацию «Роскосмоса».

В пресс-службе «Роскосмоса» в ответ на запрос РБК сообщили, что Микрин продолжает работать в ПАО «РКК «Энергия» и выполнять свои обязанности.

Проблемная «Энергия»

Основанная в 1946 году Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королева является ведущим российским разработчиком ракетной и космической техники, включая ракеты-носители, баллистические ракеты и спутники. За последние шесть лет в РКК трижды менялся руководитель. В 2014–2018 годах ее возглавлял Владимир Солнцев, в 2018–2019 годах — Сергей Романов, с марта 2019 года — Николай Севастьянов.

В январе 2019 года глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказывал в интервью РБК, что совокупная долговая нагрузка по предприятиям госкорпорации составляет около 200 млрд руб., из них около 30 млрд — долг «Энергии». Примерно 20 млрд — это долги по проекту «Морской старт», около 10 млрд — на восстановление спутников, объяснял «Коммерсанту» возглавлявший тогда корпорацию Сергей Романов. Он подчеркивал, что ситуация на предприятии «очень и очень сложная».

Рогозин говорил, что «Энергия» должна погасить свой долг за счет ужесточения дисциплины исполнения контрактов. «Это создание нового пилотируемого корабля, это завершение работ по многофункциональному лабораторному модулю, научно-энергетическому и стыковочному модулю. Это исправление ошибок прежнего руководства по космическим аппаратам в интересах инозаказчиков, и они будут запущены в 2019 году», — пояснял глава «Роскосмоса».

РБК направил запрос в пресс-службу госкорпорации с просьбой уточнить, какой сейчас долг у РКК «Энергия».

Автор: Инна Сидоркова
Теги: «Роскосмос», РКК «Энергия», Николай Севастьянов, космос
Материалы по теме
В РКК «Энергия» похитили оборудование для космической техники
Политика
В РКК «Энергия» допустили гибель экипажа «Федерации» при посадке в океане
Технологии и медиа
МВД прокомментировало хищение оборудования в РКК «Энергия»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter