Разработчику «Бурана» предложили должность уборщика в РКК «Энергия»

В ходе кадрового конфликта в руководстве РКК «Энергия» сокращенному первому заместителю гендиректора Сергею Романову предложено занять низовые должности, в частности уборщика или оператора копировальной техники

Сергей Романов (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

«Уборщик служебных помещений»

Генеральный директор входящей в «Роскосмос» Ракетно-космической корпорации «Энергия» Николай Севастьянов, сократив должность первого заместителя гендиректора — первого заместителя главного конструктора, предложил занимавшему ее Сергею Романову другие позиции в РКК, в том числе низового уровня.

Копия подписанного Севастьяновым 14 октября 2019 года приказа есть у РБК, ее подлинность подтвердили два источника в «Роскосмосе». По их словам, приказ о сокращении Романову вручили только 13 января 2020 года. Через два месяца Романов должен покинуть корпорацию.

Этим же приказом Севастьянов ввел в штатное расписание РКК новую должность — первого заместителя генерального конструктора по испытаниям космических аппаратов и разгонных блоков. Теперь в новом руководстве корпорации три первых заместителя, семь заместителей и главный инженер.

Согласно подписанному Севастьяновым уведомлению № 1 от 13 января (копия есть у РБК), гендиректор РКК «Энергия» предложил Романову занять должность первого замгенконструктора по испытаниям космических аппаратов и разгонных блоков. Однако, как отмечает один из собеседников РБК, не был разъяснен функционал этой должности.