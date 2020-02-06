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Бизнес ,  
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Гендиректор «МиГа» Тарасенко возглавил компанию «Сухой»

На новой должности он займется созданием дивизиона военной авиации ОАК, основу которого составят активы «Сухого» и «МиГа»
Илья Тарасенко (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Глава «Российской самолетостроительной корпорации «МиГ» Илья Тарасенко избран генеральным директором компании «Сухой». Решение принял совет директоров компании. Об этом говорится в сообщении ОАК, поступившем в РБК. Компания «Сухой» входит в состав ОАК, госкорпорации «Ростех».

Игорь Озар, возглавляющий «Сухой» с 2011 года, покинет компанию. Тарасенко на новой должности займется созданием дивизиона военной авиации ОАК на базе «Сухого» и АО РСК «МиГ». Структура сосредоточится на разработке, производстве и продаже всей линейки текущих и перспективных самолетов боевой авиации ОАК, уточнили в компании. 

Кандидатом на пост главы «Сухого» стал руководитель МиГа
Общество

Ранее о том, что было принято решение назначить на пост Тарасенко, сообщал РБК собеседник, близкий к ОАК. По его словам, совет директоров «Сухого» должен был одобрить его кандидатуру 30 января, однако позже дата была перенесена. Как писали «Ведомости» со ссылкой на топ-менеджеров ОАК и источник, близкий к аппарату правительства, Тарасенко, ранее уже занимающий пост вице-президента корпорации по военно-техническому сотрудничеству, будет совмещать должности в «Сухом» и МиГе.

Тарасенко начал свою карьеру в ОКБ Сухого в 2002 году, в 2005 году стал директором сводной дирекции компании «Сухой». В 2009–2014 годах — Директор Дирекции по координации программ АО «РСК «МиГ», позже — заместитель и первый заместитель генерального директора АО «РСК «МиГ». С июля 2014 по сентябрь 2016 года Тарасенко возглавлял АО «Гражданские самолеты Сухого» в должности президента, после чего перешел на пост гендиректора АО «РСК «МиГ».

Авторы: Инна Сидоркова, Кристина Астафурова
Теги: «Сухой», ОАК
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Общество
Глава ОАК допустил единое название для всех гражданских самолетов России
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