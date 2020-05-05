Умер заразившийся коронавирусом генконструктор РКК «Энергия» Микрин

Он заразился COVID-19 несколько недель назад

Евгений Микрин (Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости)

Член президиума Российской академии наук (РАН), академик Евгений Микрин скончался, сообщили РБК в пресс-службе ПАО «РКК «Энергия».

Президент РАН Александр Сергеев заявил ТАСС, что тот умер в больнице в Коммунарке. «Он умер в расцвете сил, ему еще не было 65 лет. Это был очень яркий человек, всю свою жизнь посвятивший развитию отечественной космической программы. Он был генеральным конструктором НПО «Энергия», отвечал за пилотируемую программу. Фактически мы потеряли ключевого ученого, отвечавшего за связь фундаментальной науки с практическим космосом», — сказал Сергеев.

О том, что у Микрина обнаружили коронавирус COVID-19, стало известно в середине апреля. Эту информацию РБК подтвердил источник в «Роскосмосе». В госкорпорации и в «Энергии» раскрыть подробности отказались. «Комментарий только такой, что мы не комментируем личные данные сотрудников, так как это — врачебная тайна. А все, что необходимо для нераспространения вируса у нас в корпорации, мы делаем», — сообщила РБК представитель РКК «Энергия» Ирина Гоменюк.

19 апреля глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин подтвердил информацию о заражении коронавирусом Евгения Микрина. «Микрин, надеюсь, перенесет заболевание спокойно, он сейчас под наблюдением специалистов», — сказал он.