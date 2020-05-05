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Умер заразившийся коронавирусом генконструктор РКК «Энергия» Микрин

Он заразился COVID-19 несколько недель назад
Евгений Микрин
Евгений Микрин (Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости)

Член президиума Российской академии наук (РАН), академик Евгений Микрин скончался, сообщили РБК в пресс-службе ПАО «РКК «Энергия».

Президент РАН Александр Сергеев заявил ТАСС, что тот умер в больнице в Коммунарке. «Он умер в расцвете сил, ему еще не было 65 лет. Это был очень яркий человек, всю свою жизнь посвятивший развитию отечественной космической программы. Он был генеральным конструктором НПО «Энергия», отвечал за пилотируемую программу. Фактически мы потеряли ключевого ученого, отвечавшего за связь фундаментальной науки с практическим космосом», — сказал Сергеев.

У генконструктора РКК «Энергия» выявили коронавирус
Общество
Евгений Микрин

О том, что у Микрина обнаружили коронавирус COVID-19, стало известно в середине апреля. Эту информацию РБК подтвердил источник в «Роскосмосе». В госкорпорации и в «Энергии» раскрыть подробности отказались. «Комментарий только такой, что мы не комментируем личные данные сотрудников, так как это — врачебная тайна. А все, что необходимо для нераспространения вируса у нас в корпорации, мы делаем», — сообщила РБК представитель РКК «Энергия» Ирина Гоменюк.

19 апреля глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин подтвердил информацию о заражении коронавирусом Евгения Микрина. «Микрин, надеюсь, перенесет заболевание спокойно, он сейчас под наблюдением специалистов», — сказал он.

Рогозин подтвердил данные о коронавирусе у конструктора Микрина
Общество
Евгений Микрин

На прошлой неделе Рогозин заявил, что 111 сотрудников российской ракетно-космической отрасли заразились коронавирусом. Он добавил, что трое сотрудников умерли из-за осложнений, вызванных инфекцией, и 11 человек выздоровели. Всего, как указал, Рогозин, в отрасли работает около 190 тыс. человек.

Евгений Микрин родился 15 октября 1955 года в городе Лебедянь Липецкой области. В 1973-м окончил среднюю школу с золотой медалью и в том же году поступил в Московское высшее техническое училище имени Н.Э. Баумана (МВТУ). По окончании вуза Микрин некоторое время трудился по распределению в НПО имени Лавочкина. С 1981 года работал в РКК «Энергия», где прошел трудовой путь от инженера до генерального конструктора предприятия.

Умерли два зараженных коронавирусом сотрудника предприятий «Роскосмоса»
Общество
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Микрин внес вклад в разработку систем управления пилотируемых и грузовых космических кораблей, многомодульных космических комплексов, автоматических космических аппаратов различного целевого назначения, а также в реализацию уникальных космических проектов.

С 2004 года он был профессором МГТУ имени Н.Э. Баумана, а с 2013-го заведовал кафедрой «Системы автоматического управления» в этом университете и кафедрой «Аэрофизическая механика и управление движением» в Московском физико-техническом институте (МФТИ). Он также был председателем диссертационного совета РКК «Энергия», членом диссертационных советов МГТУ им. Баумана и Московского авиационного института (МАИ).

Авторы: Андрей Гатинский, Михаил Юшков
Теги: РКК «Энергия», коронавирус
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