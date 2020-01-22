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Политика ,  
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Новый генпрокурор отверг противостояние СК и прокуратуры

Игорь Краснов, перешедший на пост генпрокурора из Следственного комитета, конфликта двух ведомств не увидел. По его мнению, обе структуры работают «в соответствии с требованиями закона»
Игорь Краснов (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Генпрокурор Игорь Краснов заявил, что «никакого противостояния СК и Генпрокуратуры нет», сообщает ТАСС.

«На мой взгляд, никакого противостояния между СК и Генпрокуратурой нет. Оба ведомства работают в соответствии с требованиями закона», — сказал он.

Совет Федерации назначил Краснова новым генпрокурором
Политика

Совет Федерации назначил Краснова на пост генпрокурора 22 января, до этого он занимал должность замглавы СК. Отвечая на вопросы журналистов, он сообщил, что поддерживает инициативу исключить возможность рассмотрения в особом порядке в суде дел по тяжким и особо тяжким преступлениям. Генпрокурор также признался, что приглашение на пост стало для него неожиданностью.

Матвиенко поможет Чайке: как Совфед вмешался в конфликт СК и прокуратуры
Общество

Краснов сменил на посту Юрия Чайку, который возглавлял Генпрокуратуру в течение 14 лет. Владимир Путин предложил Чайке стать полпредом президента на Северном Кавказе. Он сменит генерал-лейтенанта ФСБ Александра Матовникова, который получил эту должность в июне 2018 года.

В 2011 году Следственный комитет был выделен из структуры Генпрокуратуры и стал отдельным ведомством. За прокуратурой остались надзорные функции. Чайка неоднократно критиковал качество работы следствия и выступал за усиление контроля за ним со стороны Генпрокуратуры. В 2018 году спикер Совфеда Валентина Матвиенко поддержала идею вернуть прокуратуре контроль над СК. Кремль сообщения о противостоянии двух ведомств комментировать отказывался.

Автор: Артём Губенко
Теги: СК, генпрокурор
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Кремль отказался оценивать сообщения о противостоянии СК и Генпрокуратуры
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