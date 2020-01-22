Новый генпрокурор отверг противостояние СК и прокуратуры

Игорь Краснов, перешедший на пост генпрокурора из Следственного комитета, конфликта двух ведомств не увидел. По его мнению, обе структуры работают «в соответствии с требованиями закона»

Игорь Краснов (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Генпрокурор Игорь Краснов заявил, что «никакого противостояния СК и Генпрокуратуры нет», сообщает ТАСС.

«На мой взгляд, никакого противостояния между СК и Генпрокуратурой нет. Оба ведомства работают в соответствии с требованиями закона», — сказал он.

Совет Федерации назначил Краснова на пост генпрокурора 22 января, до этого он занимал должность замглавы СК. Отвечая на вопросы журналистов, он сообщил, что поддерживает инициативу исключить возможность рассмотрения в особом порядке в суде дел по тяжким и особо тяжким преступлениям. Генпрокурор также признался, что приглашение на пост стало для него неожиданностью.