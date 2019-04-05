Генпрокуратура создаст главк для надзора за расследованием важных дел

Кто станет начальником нового главка

Сейчас управлением по надзору за расследованием особо важных дел руководит Владимир Юдин, рассказал РБК источник, близкий к ведомству. «Ему почти 70 лет, и планируется, что он уйдет на пенсию со старой должности начальника управления, а на новую должность — начальника главка — будет назначен его заместитель Сергей Бочкарев», — говорит собеседник РБК. Эту информацию подтвердил другой источник, близкий к прокуратуре.​

Должность начальника главного управления по надзору за расследованием особо важных дел предполагает, что Бочкареву после года успешной службы присвоят звание генерал-лейтенанта юстиции, отметили собеседники РБК.

36-летний Сергей Бочкарев получил известность в ходе судебного процесса об обращении в доход государства имущества «полковника-миллиардера» из МВД Дмитрия Захарченко, оцененного в 9 млрд руб. По итогам этого процесса Бочкарев получил звание генерал-майора юстиции. Также Бочкарев курировал надзор за расследованием уголовного дела о преступном сообществе владельца группы «Сумма» российского милиардера Зиявудина Магомедова и его брата, бывшего сенатора Магомеда Магомедова.

Зачем усиливать надзор за следствием

Чайка неоднократно заявлял о стремлении усилить контроль над следственными органами. В марте, выступая на коллегии Генпрокуратуры, он заявил о ежегодном росте числа нарушений, допускаемых следователями. За последние десять лет оно выросло в 2,5 раза — с 535 тыс. в 2008 году до 1,3 млн в 2018-м.

«Руководителями следственных органов повсеместно используется тактика убаюкивания прокуроров направлением не соответствующих действительности ответов об удовлетворении их актов реагирования. Ее цель — не выносить обсуждение допущенных нарушений на более высокий уровень», — добавил генпрокурор.

В минувшем году он также жаловался на «нарушенный баланс полномочий» между следствием и прокуратурой. «Я считаю, что часть полномочий должна быть возвращена прокуратуре для более полноценного, квалифицированного расследования уголовных дел. Потому что все-таки потенциал прокуратуры гораздо выше, чем у следственных органов», — говорил Чайка.

О необходимости усилить надзор за следствием говорил и Владимир Путин, выступая на коллегиях Генпрокуратуры в 2019 и 2018 годах. В частности, он обращал внимание прокуроров на не всегда оправданные требования следствия заключить обвиняемых под стражу. Президент также призвал «крайне ответственно относиться к согласию на рассмотрение в судах уголовных дел в особом порядке», когда обвиняемые полностью соглашаются с обвинением и суд не исследует доказательств их вины. «Если есть сомнения в доказанности обвинения, добровольности и осознанности заявления обвиняемым такого ходатайства, нужно требовать рассмотрения дела в обычном порядке. Рассмотрение дел в особом порядке — важный, конечно, инструмент, но он не должен служить прикрытием некачественной, некомпетентной работы в сфере следствия», — заявил Путин.

О подготовке законопроекта, направленного на усиление полномочий прокуратуры, заявляла в прошлом году спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, она лично и сенаторы «поддерживают необходимость возвращения прокуратуре контроля за следствием».

Что это означает для Следственного комитета

Появление в Генпрокуратуре нового главка укладывается в логику давней институциональной борьбы между Генпрокуратурой и Следственным комитетом, но далекоидущих выводов о перспективах этого соперничества сделать нельзя, сказала РБК политолог Татьяна Становая. «Прокуратура много лет пытается расширить свои возможности надзора за следствием. Последние годы положение председателя СКР Александра Бастрыкина существенно ослаблялось, и было бы странно, если бы в Генпрокуратуре не воспользовались ситуацией, чтобы институционально укрепиться и расширить прежде всего аппаратные возможности», — говорит эксперт.

Реорганизация может быть связана также с борьбой за бюджеты, полагает руководитель юридического департамента фонда «Русь сидящая» Алексей Федяров. По его словам, создание нового главного управления — это «всегда новые генеральские должности и новые штаты». А существенных сокращений в прокуратуре не было как минимум последние два десятилетия, отметил Федяров.