В Кремле заявили об отсутствии решений по объединению СК и Генпрокуратуры

Никакого обсуждения об объединении прокуратуры и Следственного комитета нет, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Каких-либо решений на этот счет не принималось», — сообщил он.

Мнения, которые высказываются по вопросу объединения ведомств, Песков комментировать отказался. «Аналитика может быть только у вас, здесь — решения», — заявил он журналистам.

Совет Федерации 22 января назначил генпрокурором Игоря Краснова, который до этого был замглавы СК. Он сменил на посту Юрия Чайку, которому президент Владимир Путин предложил стать своим полпредом на Северном Кавказе.