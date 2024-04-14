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Наводнения в России ,  
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Курганский губернатор сказал, кому надо эвакуироваться в первую очередь

Курганский губернатор призвал жителей обоих берегов Тобола к эвакуации
Сюжет
Наводнения в России
Установка водоналивных дамб в Кургане
Установка водоналивных дамб в Кургане (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

В Кургане в первую очередь нужно эвакуироваться жителям правобережной и левобережной частей реки Тобол в отметках ниже 9 — 11 метров, уровень воды в реке продолжает расти. Об этом сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков в телеграм-канале.

Описывая ситуацию с паводками в регионе, Шумков сообщил о начале эвакуации жителей микрорайона Нижняя Утятка, который находится на юге Кургана.

«Следующим по течению будет сам город Курган и прежде всего — вся его правобережная часть. Вдоль шоссе Тюнина с обеих сторон вода уже не уходит и постепенно пополняется», — рассказал губернатор.

Он также предупредил, что течение Тобола ускоряется, а уровень воды в нем постоянно растет.

«Земляки, уходите из подтапливаемых территорий немедленно. В первую очередь речь идет о правобережной и левобережной частях города в отметках ниже 9-11 метров», — добавил Шумков.

На Тоболе течение смыло мост и унесло к Кургану
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Жителей Кургана начали призывать к эвакуации из-за угрозы наводнения 8 апреля, когда в регионе объявили режим чрезвычайной ситуации.

Уровень воды в Тоболе уже составляет 5 м. Вода зашла на территорию трех курганских сел — Межборное, Утятское и Нагорское. В селах Бараба, Лаптево, Ново-Затобольное и Темляково в Кетовском округе начали превентивную эвакуацию жителей.

Согласно последним данным областного МЧС на 14 апреля, затоплены около 300 жилых домов и 400 приусадебных участков в трех муниципальных образованиях Курганской области — Звериноголовском, Притобольном, Куртамышском. Пик паводка в области ожидают 14–15 апреля.

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Теги
Курганская область Вадим Шумков паводки затопления эвакуация
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