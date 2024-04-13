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Наводнения в России ,  
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Губернатор сообщил об угрозе затопления центра и правого берега Кургана

Губернатор Шумков сообщил об угрозе затопления центра и правого берега Кургана
Сюжет
Наводнения в России

Резкий подъем воды в реке Тобол в Кургане начнется в ближайшие несколько дней, правобережной части города грозит затопление, сообщил губернатор области Вадим Шумков в телеграм-канале.

«Сверхнормативные сбросы воды пока не прекращаются, и если они не будут прекращены, вся эта постоянно пополняемая масса придет сюда, правобережная часть с СНТ и расположенными там микрорайонами будет подтоплена либо затоплена», — написал он.

Глава региона также предупредил об угрозе затопления центральной часть города, Восточного, Кулацкого и других микрорайонов, «если дамба не выдержит» из-за подъема уровня воды.

Шумков уточнил, что подъем воды будет продолжаться несколько дней, городу «предстоит пережить непростую ситуацию». Уровень воды в Тоболе, по прогнозам Росгидромета, составит от 9 до 11 м.

Губернатор призвал жителей эвакуироваться.

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