«Новая газета» по требованию прокуратуры удалила статью о вирусе в Чечне

«Новая газета» получила предписание Роскомнадзора удалить в течение суток статью Елены Милашиной о ситуации с коронавирусом в Чечне. Ведомство сослалось на требование Генпрокуратуры, которая признала статью недостоверной

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Генеральная прокуратура потребовала от Роскомнадзора заблокировать статью в «Новой газете» о ситуации с коронавирусом в Чечне под названием «Смерть от коронавируса — меньшее зло», сообщила газета. Прокуратура сочла изложенные в статье факты недостоверными.

Генпрокуратура решила, что статья Елены Милашиной содержит «недостоверную общественно значимую информацию, распространяемую под видом достоверных сообщений, которая создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка или общественной безопасности». Роскомндазор обязал издание в течение суток удалить статью, пригрозив блокировкой всего сайта.

«У нас не было других вариантов, материал уже удален», — сообщила РБК спецкор «Новой газеты» Елена Милашина

Статья была опубликована 12 марта. На следующий день глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале обвинил «Новую газету» в развязывании античеченской травли. «До каких пор будет продолжаться провокационная и взрывоопасная античеченская травля, нагло и бессовестно устроенная изданием «Новая газета»?» — написал Кадыров. Он также упрекнул в бездействии Федеральную службу безопасности, которая, «фактически потворствует деятельности иностранной агентуры, которая, прикрываясь якобы «свободой слова», пытается своими лживыми мифами снова повесить на мой народ ярлыки закоренелых преступников, средневековых неучей и душителей свободы».