Муратов предложил Кадырову высказаться без «американского мессенджера»

Редакция «Новой газеты» не воспринимает заявления блогеров, ответил Дмитрий Муратов на высказанные через Telegram обвинения Рамзана Кадырова. Муратов предложил главе Чечни написать в газету письмо и обязался его опубликовать

Дмитрий Муратов (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Глава Чечни Рамзан Кадыров может высказать свою точку зрения на страницах «Новой газеты», если пришлет в редакцию письмо, а публикации блогеров издание не воспринимает как источник официальной позиции руководителей регионов. Так главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов ответил на претензии Кадырова, который в своем посте в Telegram обвинил издание в «античеченской травле».

«Мы не воспринимаем заявления блогеров, статьи в Telegram, мы плохо различаем бьюти-блогеров. Поэтому, когда Рамзан Ахматович и его пресс-секретарь, с которым я разговаривал, пришлют нам письмо, в котором есть внятные, артикулированные аргументы несогласия со статьей наших авторов, мы непременно это напечатаем. Предложение действительно вплоть до 30 апреля», — заявил Муратов в интервью Znak.com.

Муратов также добавил, что мессенджер Telegram, в котором Кадыров опубликовал свое послание, не может являться источником официальной информации о позиции главы субъекта Федерации, «поскольку этот ресурс, как известно, мечтал заблокировать Роскомнадзор». «А если я правильно понимаю, то в сообщении американского мессенджера Рамзан Ахматович Кадыров упрекает нас в том, что мы являемся какими-то трансляторами американских ценностей. Ну, поэтому мы не читаем Telegram!» — сказал Муратов.

13 апреля Кадыров обвинил «Новую газету» в развязывании «античеченской травли», при этом он упрекнул в бездействии ФСБ и заявил, что издание финансируется государственной компанией «Газпром».