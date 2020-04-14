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Муратов предложил Кадырову высказаться без «американского мессенджера»

Редакция «Новой газеты» не воспринимает заявления блогеров, ответил Дмитрий Муратов на высказанные через Telegram обвинения Рамзана Кадырова. Муратов предложил главе Чечни написать в газету письмо и обязался его опубликовать
Дмитрий Муратов (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Глава Чечни Рамзан Кадыров может высказать свою точку зрения на страницах «Новой газеты», если пришлет в редакцию письмо, а публикации блогеров издание не воспринимает как источник официальной позиции руководителей регионов. Так главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов ответил на претензии Кадырова, который в своем посте в Telegram обвинил издание в «античеченской травле».

«Мы не воспринимаем заявления блогеров, статьи в Telegram, мы плохо различаем бьюти-блогеров. Поэтому, когда Рамзан Ахматович и его пресс-секретарь, с которым я разговаривал, пришлют нам письмо, в котором есть внятные, артикулированные аргументы несогласия со статьей наших авторов, мы непременно это напечатаем. Предложение действительно вплоть до 30 апреля», — заявил Муратов в интервью Znak.com.

Муратов также добавил, что мессенджер Telegram, в котором Кадыров опубликовал свое послание, не может являться источником официальной информации о позиции главы субъекта Федерации, «поскольку этот ресурс, как известно, мечтал заблокировать Роскомнадзор». «А если я правильно понимаю, то в сообщении американского мессенджера Рамзан Ахматович Кадыров упрекает нас в том, что мы являемся какими-то трансляторами американских ценностей. Ну, поэтому мы не читаем Telegram!» — сказал Муратов.

Кадыров упрекнул ФСБ в бездействии из-за «травли» со стороны «Новой»
Общество

13 апреля Кадыров обвинил «Новую газету» в развязывании «античеченской травли», при этом он упрекнул в бездействии ФСБ и заявил, что издание финансируется государственной компанией «Газпром».

Позже Кадыров опубликовал еще один пост, в котором заявил, что перепутал «Эхо Москвы» и «Новую газету», говоря о финансировании «Газпромом». «Друзья, в «горячке» перепутал «Эхо Москвы» и «Новую газету», снова на эмоциях! «Газпром» к «Новой» не имеет отношения. Надеюсь, поймете меня, ведь разницы между двумя этими редакциями практически не вижу — несут одну чушь против моего народа и моей республики!» — написал глава Чечни.

За день до этого в «Новой газете» была опубликована статья Елены Милашиной «Смерть от коронавируса — меньшее зло» с подзаголовком «Когда в Чечне зараженных приравняли к террористам, жители республики начали скрывать свою болезнь и умирать дома».

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор: Владислав Гордеев
Теги: «Новая газета», Рамзан Кадыров, мессенджер
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