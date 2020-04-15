Посольство ответило на заявления россиян о нехватке бензина в Гоа

Фото: Rupak De Chowdhuri / Reuters

Посольство России в Индии не получало жалоб от российских туристов на отказ продавать им бензин, сообщили РБК в дипмиссии. В учреждении подчеркнули, что жителям Гоа сейчас вообще запрещено передвигаться на транспорте.

«Следует, однако, помнить, что в Индии 25 марта был введен строгий режим самоизоляции для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Гражданам предписано не выходить из домов без крайней необходимости (порядок посещения ближайшего магазина и аптеки регламентируется местными властями). Например, в индийской столице запрещено передвижение по городу без пропусков. В штате Гоа в соответствии с пунктом 144 Уголовно-процессуального кодекса 1973 года с 25 марта запрещено движение транспорта. Излишне говорить, что данные правила в равной степени распространяются на местное население и на иностранцев», — сказал представитель посольства.

О случаях нарушений прав граждан необходимо сообщить в ближайшее российское консульское учреждение, добавили в дипмиссии.

Ранее россияне, находящиеся в Гоа, рассказали о трудностях с покупкой бензина. По их словам, на многих заправках туристам отказываются продавать горючее.

С 25 марта в Индии был введен трехнедельный режим «полной изоляции» из-за угрозы распространения коронавируса. Позднее ограничения продлили до 2 мая. Жителям запретили покидать дома без крайней необходимости. По состоянию на 29 марта в Индии находилось 5,8 тыс. россиян, желающих вернуться домой. Туристы заявляли о проблемах с покупкой продуктов, особенно фруктов и овощей.



14 апреля Росавиация сообщила о формировании предварительного графика вывозных рейсов до 20 апреля. В том числе планируется организовать вывоз российских туристов из Дели и Гоа.