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Пандемия коронавируса ,  
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Россияне в Гоа сообщили о проблемах с покупкой бензина

Фото: Punit Paranjpe / Reuters

Россияне, находящиеся в Гоа, рассказали РБК, что в регионе появились проблемы с покупкой бензина. По их словам, на заправках туристам отказываются продавать горючее.

«Людям не хватает бензина. Он есть, но его, как говорят, не разрешают продавать белым людям, чтобы они не ездили никуда и не нарушали карантин», — рассказала россиянка Лидия.

По словам другой туристки, Ольги, в первые дни карантина с бензином было «совсем плохо». «Но сейчас где-то народ находит. Правда, у нас байк забрал хозяин, сказал, все равно ездить нельзя будет. Многие теперь ходят пешком», — добавила она.

Россиянка Дина, живущая в поселке Арамболь, подтвердила, что с покупкой бензина действительно есть проблемы. «В начале карантина был жесткий локдаун, первые три дня нельзя было поехать вообще никуда. Потом периодически в группе в Facebook появлялась информация, что можно заправиться. Но чаще всего писали, что именно в Арамболе почему-то заправиться нельзя. Возможно, иностранцам не продают бензин, чтобы они не катались просто так», — отметила она.

Девушка уточнила, что в некоторых населенных пунктах бензин можно купить рано утром. «Один мой друг ездил заправляться очень рано утром в Мапусу. Если приехать в пять утра, когда полиции еще нет, то там тебе заправят. Другой друг дня три назад остановился возле полиции и сказал, что это безобразие — мол, он живет далеко от магазинов, у него кончается бензин, и ему скоро придется ходить пешком и таскать тяжелые сумки с едой. В итоге полицейский поехал на заправку на его скутере, заправил полный бак и вернул ему скутер», — заключила россиянка.

РБК направил запрос в посольство России в Индии.

С 25 марта Индия ушла в режим трехнедельной «полной изоляции» из-за угрозы распространения коронавируса, во время которой жителям запретили покидать дома. Также в стране отменили все международные перелеты. Как сообщали РБК в посольстве России в Индии, по состоянию на 29 марта в Индии находилось 5,8 тыс. россиян, желающих вернуться домой. Туристы заявляли о проблемах с покупкой продуктов, особенно фруктов и овощей.

14 апреля Росавиация сообщила о формировании предварительного графика вывозных рейсов до 20 апреля. В том числе планируется организовать вывоз российских туристов из Дели и Гоа.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Индия, Гоа, туристы, коронавирус, пандемия, карантин, бензин, дефицит
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