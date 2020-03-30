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Россияне в Гоа пожаловались на дефицит овощей и фруктов

Фото: Yawar Nazir / Getty Images

Российские туристы, застрявшие в Гоа, рассказали РБК о проблемах с покупкой овощей и фруктов. Поставки этих продуктов почти прекратились, за ними выстраиваются большие очереди, и полицейские просят людей разойтись.

Лидия Юрьева объяснила, что фрукты и овощи из магазинов практически исчезли. Пытаясь их купить, люди занимают очередь с раннего утра.

«Каждый день мы узнаем в чатах, что где работает. Сегодня узнали, что наконец открыли движение между поселками и привезли овощи. Люди пришли утром очень рано. Где-то в 7:30 приехала полиция, сказала всем разойтись. Тогда продавцы придумали способ: люди оставляли записки, они формируют по этим спискам заказы, звонят, говорят: «Ваш заказ готов». Люди приходят, такое количество народу там уже не толпится», — сказала она.

По словам россиянки, сегодня ей не удалось купить ничего, продавцы не взяли у нее список.

«Раньше было очень много фруктов — папайя, драконовый фрукт, яблоки, мандарины, киви. Овощи — картошка, батат, фасоль, огурцы, капуста разных видов. Сегодня видела, как людям выносили пакеты — из фруктов были только арбузы. Из овощей — то ли огурцы, то ли кабачки. И цены взлетели. Раньше мы покупали арбузы по 25 рупий за килограмм [26,5 руб.]. Сейчас знакомая ездила на байке в Мапусу — это больше часа езды, и ей из-под полы продали арбуз по 100 рупий за килограмм. А в ближайшей деревушке еще дороже — 150 рупий. Свеклу ей продали по 150 рупий за килограмм. А стоила свекла примерно 70 рупий», — пояснила Юрьева.

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Другая туристка, Ольга Коряковцева, сообщила, что тоже не успела купить фрукты и овощи. «Наш сосед пошел туда в семь утра и сказал, что люди стояли с 5:30, очередь была просто огромная. Потом где-то в 7:30 приехала полиция и всех разогнала. Я пришла около девяти, написала список, отдала продавцу. Потом я ушла на море, и когда шла обратно, индийцы там что-то раскладывали по пакетам. Спросили мое имя, сказали, что еще не готово и что нужно прийти после 17 часов. Так что пока доедаем старые запасы круп», — отметила она.

С 25 марта Индия ушла в режим полной изоляции на три недели. Жителям запретили выходить из домов. По данным портала NetIndian на 30 марта, у 1071 человека выявлен положительный результат на коронавирус, 29 заразившихся умерли.

Как сообщали РБК в посольстве России в Индии, туда обратились более 5 тыс. россиян, желающих вернуться домой, большинство из них находятся в штате Гоа. По словам туристов, цены на авиабилеты начинаются от 50 тыс. руб.

В пресс-службе Федерального агентства воздушного транспорта заявили РБК, что ситуация с российскими туристами в Индии находится «в стадии проработки». «У нас ежедневно проходят заседания рабочей группы. По представлению МИДа мы рассматриваем список [стран], в котором есть наиболее приоритетные направления. Индия есть в этом списке, она действительно является государством, где нашим гражданам требуется помощь в ближайшее время. Сейчас оцениваются возможности привлечения авиакомпаний — либо тех, кто уже выполнял рейсы на эти направления, либо других российских», — сказал представитель ведомства.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Теги: Индия, туристы, Гоа, дефицит, коронавирус, овощи и фрукты, новости РБК
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