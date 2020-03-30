Россияне в Гоа пожаловались на дефицит овощей и фруктов

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Российские туристы, застрявшие в Гоа, рассказали РБК о проблемах с покупкой овощей и фруктов. Поставки этих продуктов почти прекратились, за ними выстраиваются большие очереди, и полицейские просят людей разойтись.

Лидия Юрьева объяснила, что фрукты и овощи из магазинов практически исчезли. Пытаясь их купить, люди занимают очередь с раннего утра.

«Каждый день мы узнаем в чатах, что где работает. Сегодня узнали, что наконец открыли движение между поселками и привезли овощи. Люди пришли утром очень рано. Где-то в 7:30 приехала полиция, сказала всем разойтись. Тогда продавцы придумали способ: люди оставляли записки, они формируют по этим спискам заказы, звонят, говорят: «Ваш заказ готов». Люди приходят, такое количество народу там уже не толпится», — сказала она.

По словам россиянки, сегодня ей не удалось купить ничего, продавцы не взяли у нее список.

«Раньше было очень много фруктов — папайя, драконовый фрукт, яблоки, мандарины, киви. Овощи — картошка, батат, фасоль, огурцы, капуста разных видов. Сегодня видела, как людям выносили пакеты — из фруктов были только арбузы. Из овощей — то ли огурцы, то ли кабачки. И цены взлетели. Раньше мы покупали арбузы по 25 рупий за килограмм [26,5 руб.]. Сейчас знакомая ездила на байке в Мапусу — это больше часа езды, и ей из-под полы продали арбуз по 100 рупий за килограмм. А в ближайшей деревушке еще дороже — 150 рупий. Свеклу ей продали по 150 рупий за килограмм. А стоила свекла примерно 70 рупий», — пояснила Юрьева.