В США за сутки умерло рекордное число пациентов с коронавирусом

Рекордное число летальных исходов (2 228) от коронавируса зафиксировано за прошедшие сутки в США. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса.

В общей сложности на территории страны выявлено более 608, 4 тыс. случаев заражения COVID-19. Умерли — более 25,9 тыс. человек. Еще 48,1 тыс. человек выздоровели.

По всему миру коронавирусом заразились более 1,9 млн человек. Из них выздоровели более 485 тыс. человек. Умерли свыше 126,5 тыс. человек.

Накануне президент США Дональд Трамп объявил о приостановке финансирования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). По мнению американского лидера, организация «не справилась со своей основной обязанностью и должна нести ответственность». Он также полагает, что действия ВОЗ, вероятнее всего, привели к более масштабной вспышке коронавируса.

Впервые вспышку вируса выявили в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань провинции Хубэй. Ученые пришли к выводу, что источником заболевания стали дикие животные, которые продавались на местном рынке морепродуктов. Впоследствии случаи заболевания подтвердились в других странах мира.

11 марта 2020 года ВОЗ объявила, что вспышка приобрела характер пандемии, а 13 марта — что ее центром стала Европа.