Количество зараженных коронавирусом людей в мире превысило 2 млн

Число людей, инфицированных коронавирусом, во всем мире перешагнуло отметку в 2 млн, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.

Всего заражено 2 019 320 человек. При этом чуть больше четверти из них — 577 842 — находятся в США. Следом за ними по этому показателю идут Испания (169 628), Италия (159 516) и Франция (137 875).

Общее количество зарегистрированных летальных исходов в мире составляет 119 483. Наиболее высок уровень смертности также в США — в стране умерли 23 232 человека. Также в тройке стран Италия, где скончались 20 465 человек, и Испания, где количество умерших достигло отметки 17 756.

При этом, по данным Университета, 448,6 тыс. человек вылечились от заражения коронавирусом.

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