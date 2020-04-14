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Университет Джона Хопкинса убрал данные о 2 млн заболевших коронавирусом

По подсчетам исследовательского университета, число пациентов с диагнозом COVID-19 чуть больше 1,9 млн. Ранее в университете насчитали более 2 млн заболевших. ВОЗ на 13 апреля сообщает о 1,77 млн подтвержденных случаев
Фото: Thomas Samson / AP

Американский университет Джона Хопкинса, который ранее 14 апреля сообщал о более чем двух миллионах подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в мире, скорректировал собственные данные.

Теперь, по сведениям университета, собирающего информацию в режиме онлайн, на всей планете обнаружено 1,919 млн человек с диагнозом COVID-19. Число летальных исходов приближается к отметке в 120 тыс., а выздоровевших пациентов — к 450 тыс.

Количество зараженных коронавирусом людей в мире превысило 2 млн
Общество

Более четверти всех случаев заболевания приходится на США — там зафиксированы почти 582 тыс. инфицированных. На втором месте Испания со 170 тыс. выявленными случаями, на третьем — Италия, где заболели 159,5 тыс. человек.

В десятку стран с наиболее неблагоприятной эпидемиологической обстановкой по коронавирусу входят также Франция (137 тыс.), Германия (130 тыс.), Великобритания (89,5 тыс.), Китай (83 тыс.), Иран (73 тыс.), Турция (61 тыс.) и Бельгия (30,5 тыс.).

При этом Всемирная организация здравоохранения по данным на 13 апреля сообщает о 1,773 млн заболевших в мире. Суточный прирост, по информации ВОЗ, составил 76,5 тыс. новых случаев.

В Европе организация фиксирует в общей сложности 913 тыс. инфицированных. В американском регионе — 610 тыс. Совокупное число смертей, по подсчетам ВОЗ, достигло 111,6 тыс.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Михаил Котляр
Теги: коронавирус, пандемия
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