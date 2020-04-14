Университет Джона Хопкинса убрал данные о 2 млн заболевших коронавирусом

По подсчетам исследовательского университета, число пациентов с диагнозом COVID-19 чуть больше 1,9 млн. Ранее в университете насчитали более 2 млн заболевших. ВОЗ на 13 апреля сообщает о 1,77 млн подтвержденных случаев

Фото: Thomas Samson / AP

Американский университет Джона Хопкинса, который ранее 14 апреля сообщал о более чем двух миллионах подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в мире, скорректировал собственные данные.

Теперь, по сведениям университета, собирающего информацию в режиме онлайн, на всей планете обнаружено 1,919 млн человек с диагнозом COVID-19. Число летальных исходов приближается к отметке в 120 тыс., а выздоровевших пациентов — к 450 тыс.

Более четверти всех случаев заболевания приходится на США — там зафиксированы почти 582 тыс. инфицированных. На втором месте Испания со 170 тыс. выявленными случаями, на третьем — Италия, где заболели 159,5 тыс. человек.

В десятку стран с наиболее неблагоприятной эпидемиологической обстановкой по коронавирусу входят также Франция (137 тыс.), Германия (130 тыс.), Великобритания (89,5 тыс.), Китай (83 тыс.), Иран (73 тыс.), Турция (61 тыс.) и Бельгия (30,5 тыс.).