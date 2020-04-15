В США число случаев заражения коронавирусом превысило 600 тыс.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 на территории США превысило отметку в 600 тыс. Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса, который ведет статистику по заболеваемости и смертности от вируса.

По состоянию на 2:30 мск, в Штатах зарегистрировали 602 989 случаев заражения коронавирусом. При этом скончались 25 575 человек, выздоровели 46 тыс. пациентов.

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