Пандемия коронавируса , 15 апр, 02:34
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В США число случаев заражения коронавирусом превысило 600 тыс.
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 на территории США превысило отметку в 600 тыс. Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса, который ведет статистику по заболеваемости и смертности от вируса.
По состоянию на 2:30 мск, в Штатах зарегистрировали 602 989 случаев заражения коронавирусом. При этом скончались 25 575 человек, выздоровели 46 тыс. пациентов.
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