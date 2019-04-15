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Campbell Soup $33 (-16,69%) прогноз UBS к 16.11.19 Купить
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СМИ опубликовали видео катающегося по посольству на скейтборде Ассанжа
По данным El Pais, у основателя WikiLeaks были конфликты с охраной посольства Эквадора. Также его беспокоили установленные в здании камеры наблюдения. Охранники в свою очередь заподозрили Ассанжа в прослушивании дипмиссии
Джулиан Ассанж (Фото: Andrew Parsons / Zuma / ТАСС)

Испанское издание El Pais опубликовало видеозаписи с камер наблюдения, установленных в посольстве Эквадора в Лондоне, где укрывался основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж. Ролик сопровождает статью издания о том, как проходила жизнь Ассанжа в дипмиссии.

Видео начинается с фрагмента, на котором Ассанж катается по помещению на скейтборде. На следующем фрагменте к нему приходят гости. Затем следуют кадры того, как, по утверждению газеты, Ассанж спорит с охраной посольства из-за своих гостей (охранники настаивают, что они должны уйти). За дверью находятся британские полицейские, но ее порог они переступить не могут: это уже территория Эквадора. Ассанж пытается снять происходящее на камеру. Гости уходят только после того, как прибывает посол Эквадора и «успокаивает всех», говорится в титрах к видео.

В статье излагаются другие подробности жизни основателя WikiLeaks в посольстве. В 2016 году в ванной комнате возникли проблемы с водопроводом. Сотрудники охранного предприятия, работавшие на посольство, опасались, что если они вызовут сантехника в Великобритании, то под его видом в здание может проникнуть сотрудник британских спецслужб. В итоге они вызвали сантехника из испанской Валенсии, который раньше работал в том же охранном предприятии. За четыре дня работы ему заплатили €4 тыс. По сведениям газеты, за охрану посольства отвечали два ЧОПа: UC Global и Blue Cell.

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Бывшая советница Министерства иностранных дел Эквадора подтвердила изданию, что здание посольства в Лондоне было «битком набито» камерами. «Ассанжа постоянно волновало, что камеры могут взломать и что мы, таким образом, делали работу британской контрразведки за нее», — сказала она.

Ассанж просил разрешения поработать с камерами видеонаблюдения, и сотрудники посольства ему разрешили, но несколько дней спустя его попыталась остановить охрана. Как пишет газета, это привело к одному из первых конфликтов между основателем WikiLeaks и охраной.

В 2014 году сотрудник ЧОПа уведомил посла, что обнаружил в посольстве портфель с подслушивающим устройством и что этот портфель видели в комнатах, которые занимал Ассанж. Охранник счел это доказательством того, что тот прослушивал разговоры дипломатов. Работавший тогда послом Хуан Фалкони подтвердил газете, что он проинформировал об этом власти Эквадора и что после этого в посольстве провели для Ассанжа отдельное интернет-соединение, отдельное от того, каким пользуются другие сотрудники. По словам Фалкони, когда Ассанжа попросили объясниться, он ушел от ответа. Конфликты с охранниками и персоналом привели к тому, что Ассанж стал спать днем и работать по ночам, чтобы реже встречаться с дипломатами.

К Ассанжу часто приходили гости (среди них Леди Гага и Йоко Оно), и в каждом случае надо было разрешение посла. Однако «постоянный поток гостей», пишет газета, мешал другим сотрудникам работать.

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El Pais со ссылкой на оказавшееся в распоряжении редакции письмо посла в Лондоне пишет, что за безопасность и видеонаблюдение платило не Министерство иностранных дел Эквадора, а Секретариат национальной разведки (SENAIN). Он был образован в 2009 году президентом Рафаэлем Корреа, но сменивший его Ленин Морено расформировал ведомство.

WikiLeaks 10 апреля обвинила Эквадор в шпионаже за Ассанжем. Президент страны Ленин Морено 15 апреля заявил, что Ассанж пытался превратить посольство в Лондоне в центр шпионажа.

Основателя WikiLeaks арестовали 11 апреля, после того как Эквадор лишил его убежища. Экстрадиции Ассанжа добиваются США.
Автор: Андрей Гатинский
Теги: Джулиан Ассанж, видео, Посольство
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