СМИ опубликовали видео катающегося по посольству на скейтборде Ассанжа

По данным El Pais, у основателя WikiLeaks были конфликты с охраной посольства Эквадора. Также его беспокоили установленные в здании камеры наблюдения. Охранники в свою очередь заподозрили Ассанжа в прослушивании дипмиссии

Джулиан Ассанж (Фото: Andrew Parsons / Zuma / ТАСС)

Испанское издание El Pais опубликовало видеозаписи с камер наблюдения, установленных в посольстве Эквадора в Лондоне, где укрывался основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж. Ролик сопровождает статью издания о том, как проходила жизнь Ассанжа в дипмиссии.

Видео начинается с фрагмента, на котором Ассанж катается по помещению на скейтборде. На следующем фрагменте к нему приходят гости. Затем следуют кадры того, как, по утверждению газеты, Ассанж спорит с охраной посольства из-за своих гостей (охранники настаивают, что они должны уйти). За дверью находятся британские полицейские, но ее порог они переступить не могут: это уже территория Эквадора. Ассанж пытается снять происходящее на камеру. Гости уходят только после того, как прибывает посол Эквадора и «успокаивает всех», говорится в титрах к видео.

В статье излагаются другие подробности жизни основателя WikiLeaks в посольстве. В 2016 году в ванной комнате возникли проблемы с водопроводом. Сотрудники охранного предприятия, работавшие на посольство, опасались, что если они вызовут сантехника в Великобритании, то под его видом в здание может проникнуть сотрудник британских спецслужб. В итоге они вызвали сантехника из испанской Валенсии, который раньше работал в том же охранном предприятии. За четыре дня работы ему заплатили €4 тыс. По сведениям газеты, за охрану посольства отвечали два ЧОПа: UC Global и Blue Cell.