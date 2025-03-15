Минздрав уточнил перечень показаний для абортов

Речь теперь идет о более тяжелых состояниях, являющихся противопоказаниями к беременности из-за угрозы жизни матери

Минздрав России актуализировал перечень медицинских показаний для абортов, говорится в поступившем в РБК сообщении пресс-службы ведомства.

В проекте приказа уточнены заболевания и состояния, при которых возникает необходимость прерывания беременности в связи с угрозой жизни матери, и критерии тяжести.

Речь теперь идет о более тяжелых состояниях, являющихся противопоказаниями к беременности, среди которых постоянное нарушение функций органов и систем, поражение жизненно важных органов, резистентность.

«Так, к примеру, при ряде онкологических заболеваний унифицированы подходы к ведению беременных пациенток и назначению противоопухолевой терапии, что на сегодняшний день позволяет даже при наличии онкологического заболевания выносить и родить здорового ребенка», — пояснила главный внештатный специалист Минздрава по репродуктивному здоровью женщин Наталья Долгушина.

При сердечно-сосудистых заболеваниях показаниями к аборту, по ее словам, теперь также являются тяжелые заболевания, которые угрожают жизни матери.

В приказе ведомства от 2007 года среди показаний для искусственного прерывания беременности перечислены некоторые инфекционные и паразитарные болезни (например, туберкулез и краснуха); злокачественные

новообразования, «требующие проведения химиотерапии или лучевой терапии на область малого таза»; болезни эндокринной системы (например, сахарный диабет с тяжелой нефропатией), впервые диагностированные острые лейкозы; хронические и затяжные психические расстройства; некоторые болезни нервной системы (например, тяжелые формы паркинсонизма, эпилепсия); некоторые пороки сердца, некоторые болезни органов пищеварения (например, целиакия), некоторые болезни мочеполовой системы и т.д.

В феврале в Минздраве отмечали, что количество абортов в России за последние десять лет сократилось более чем в 3,5 раза.

Летом прошлого года ведомство одобрило новые клинические рекомендации по проведению медицинского аборта. В частности, женщине перед прерыванием беременности будет выполнено УЗИ, в ходе которого она увидит изображение плода и услышит его сердцебиение.

Российские регионы также начали вводить запреты на склонение к абортам и штрафы за это.