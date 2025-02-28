Прокуратура проверит данные об отказах в абортах в вологодских клиниках

Прокуратура проверит данные об отказах жительницам Вологодской области в абортах в государственных больницах, сообщили в ведомстве. В регионе ранее допускали полный запрет на аборты, в его поддержку выступает губернатор Филимонов

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Прокуратура Вологодской области проверит сообщения об отказах местным жительницам в проведении абортов в региональных клиниках. Об этом ведомство сообщило в телеграм-канале.

«В связи с размещением в средствах массовой информации сведений об отказах жительницам региона в оказании медицинской помощи по искусственному прерыванию беременности, органами прокуратуры области организована проверка соблюдения законодательства в сфере здравоохранения», — сказано в заявлении.

Сообщать об отказах в абортах ведомство предложило по телефону: 8 (8172) 78-04-79, путем направления заявления в прокуратуру или через личный прием. Ведомство пообещало реагировать на подобные обращения и проверять поступающую информацию.

В прокуратуру с запросом по этому поводу ранее обратился депутат заксобрания Вологодской области от КПРФ Александр Морозов. Он сообщил, что местные жительницы пожаловались ему на отказы в проведении абортов в государственных медицинских учреждениях.

«Однако каждая женщина самостоятельно решает вопрос о материнстве. Искусственное прерывание беременности проводится по желанию женщины согласно ст. 56 федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», — подчеркнул депутат.

Морозов отметил, что у него есть сведения, что руководители медицинских учреждений отчитываются перед региональным минздравом о том, что подведомственная им организация «отказывается от проведения абортов, за исключением случаев прямых медицинских показаний и ситуаций, связанных с последствиями преступных действий в отношении женщин».

В России прерывание беременности регулируется законом «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Он разрешает аборт по желанию женщины при сроке беременности до 12 недель, а по социальным показаниям (с 2012 года основанием для этого является только изнасилование) — до 22 недель. Прервать беременность вне зависимости от срока можно исключительно по медицинским показаниям.

В Вологодской области с декабря 2023 года склонение к аборту запрещено на законодательном уровне. Подобные запреты введены и в других регионах: республиках Мордовии и Коми, Забайкальском крае, Курской, Псковской, Смоленской, Калининградской, Тверской и Новгородской областях.

В нескольких регионах России местные власти добились прекращения абортов в частных клиниках, при этом большинство россиян (67%) не поддерживают запрет абортов в стране, следует из результатов опроса Russian Field, проведенного в декабре 2023 года. С необходимостью запретить аборты тогда согласились лишь 25% граждан.

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов неоднократно выступал за полный запрет на аборты в регионе, эта инициатива обсуждалась властями с представителями частных клиник. 25 февраля губернатор пообещал платить таким учреждениям компенсации, если они добровольно откажутся от лицензий на проведение абортов по желанию женщины.

Темп снижения населения Вологодской области в течение последних пяти лет превышает 3,4% при среднероссийском уровне 0,4%, говорил Филимонов. По его словам, ежегодно область теряет 8,5 тыс. человек, в первую очередь трудоспособного возраста, и только за 2024 год регион потерял более 1,5 тыс. потенциальных беременностей.

При этом сокращается и численность женщин детородного возраста — почти на 50 тыс. человек за последние десять лет, отмечал губернатор. Для поддержки рождаемости вологодские власти запустили программы выплат для некоторых категорий родителей: студентам; женщинам, родившим до 25 лет; родившим четвертого и последующего ребенка и др.

Власти также ввели так называемый «акушерский туризм»: женщинам, которые приедут рожать в Вологодскую область, решили выплачивать по 50 тыс. руб. за рождение ребенка в регионе. Условие для получения выплаты одно — местом рождения ребенка должна быть указана Вологодская область. Услугу ЭКО также решили оплачивать из средств регионального бюджета.