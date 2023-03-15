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Почти 400 человек эвакуировали из метро Екатеринбурга из-за пожара

МЧС: В метро Екатеринбурга загорелась вентиляционная шахта, эвакуированы 385 человек
В екатеринбургском метро замкнуло электрические кабели в вентиляционной шахте, со станции вывели 385 человек. Огонь вскоре локализовали и потушили

На станции «Уралмаш» в метро Екатеринбурга произошел пожар, очаг возгорания находился в вентиляционной камере, сообщило в телеграм-канале управление МЧС по Свердловской области.

«Произошло короткое замыкание электрических кабелей на площади 1 погонный метр. Возгорание локализовано и ликвидировано. Звеньями газодымозащитной службы проводится проверка помещений станции», — говорится в сообщении.

Со станции эвакуировали 385 человек, среди них 58 детей. Пожар тушили 48 человек с помощью 20 единиц спецтехники.

В середине марта авария произошла в метро Москвы — в тоннеле между станциями «Аминьевская» и «Мичуринский проспект» (БКЛ) на путях оказались глина и песок, телеграм-канал «Осторожно, новости» опубликовал видео с потоком воды в тоннеле. «Бурильная машина пробурила отверстие, что привело к выбросу глины и песка на путь», — объяснили в мэрии Москвы.

По данным властей города, строительная компания «Донстрой» «без согласования с Московским метрополитеном» организовала бурильные работы над тоннелем метро. СК завел уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ, прокуратура начала проверку произошедшего. «Донстрой» заявил, что тоннель метро в Москве пробурил его подрядчик.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Екатеринбург Метро МЧС
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