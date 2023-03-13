Власти Москвы обвинили компанию «Донстрой» в аварии на ветке метро

Мэрия Москвы обвинила «Донстрой» и подала заявление в МВД из-за аварии в тоннеле метро

Застройщик «Донстрой» не согласовал бурильные работы над тоннелем метро, заявил департамент транспорта Москвы. Из-за глины и песка на путях метрополитена утром 13 марта останавливали движение между «Новаторской» и «Аминьевской»

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Московская мэрия обратилась в полицию с просьбой провести проверку и возбудить уголовное дело из-за работ строительной компании «Донстрой», сообщил департамент транспорта в Telegram. Согласно сообщению, компания «без согласования с Московским метрополитеном» организовала бурильные работы над тоннелем метро между станциями «Мичуринский проспект» и «Аминьевская».

«Бурильная машина пробурила отверстие, что привело к выбросу глины и песка на путь», — говорится в сообщении.

Из-за этого было остановлено движение поездов на внутренней стороне Большой кольцевой линии метро, на участке от станции «Новаторская» до станции «Аминьевская». Движение по внешней стороне кольцевой линии не останавливали.

В районе перегона над «Мичуринским проспектом» и «Аминьевской» строятся три ЖК «Донстроя»: «Огни», «Событие» и «Река» высотой до 50 этажей. При строительстве какого из ЖК был пробит тоннель, не уточняется.

Московский метрополитен обратился в Следственный комитет города Москвы и Главное управление МВД по городу Москве с просьбой провести проверку и возбудить уголовное дело. «По решению Мосгосстройнадзора строительство на площадке над тоннелем остановлено до выяснения всех обстоятельств», — говорится в сообщении мэрии.

РБК направил запрос в «Донстрой».

Департамент транспорта Москвы сообщил об остановке движения поездов от «Новаторской» до «Аминьевской» утром 13 марта, в обратном направлении поезда следовали с увеличенным интервалом. Тогда мэрия о причинах остановки движения не сообщала.

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В социальных сетях, в частности в телеграм-канале «Говорит и показывает Москва», было опубликовано видео, на котором видны последствия подтопления тоннеля.

Около 13:00 департамент транспорта сообщил, что движение на БКЛ «осуществляется в соответствии с графиком». «До запуска движения поездов с пассажирами вся инфраструктура перегона была проверена, прошли резервные поезда и только после этого, в 12:25, открыто движение с пассажирами», — подчеркивает мэрия.

В 2006 году инцидент произошел на перегоне на зеленой ветке, между «Войковской» и «Соколом». Тоннель был пробит железобетонными сваями, в это время в нем находился поезд. Машинист Андрей Ульянов успел применить экстренное торможение и остановил состав. Позднее его наградили медалью «За заслуги перед Отечеством» II степени.