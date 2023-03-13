«Донстрой» заявил, что тоннель метро в Москве пробурил его подрядчик

Повреждение тоннеля на большой кольцевой ветке метро привело к частичной остановке движения поездов на два часа. Власти Москвы обвинили в этом «Донстрой». СК возбудил дело

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Строительные и геологические работы, в том числе бурение в месте, где произошло повреждение тоннеля большой кольцевой ветки московского метро, вела компания ANTTEQ, привлеченная в качестве подрядчика, сообщили РБК в пресс-службе девелопера «Донстрой». Последнего московские власти обвинили в остановке поездов после обнаружения отверстия в тоннеле столичного метрополитена.

«Компания «Донстрой» является девелопером и заказчиком строительства многофункциональной застройки по адресу: ЗАО, район Раменки, между ул. Лобачевского и платформой «Матвеевское» и не ведет самостоятельно строительно-монтажные и инженерно-геологические работы», — утверждают в компании.

Video

Там сообщили, что в качестве генерального подрядчика таких работ была привлечена ANTTEQ, в обязанности которой было получить разрешение на проведение бурильных работ.

Для расследования инцидента создана комиссия с участием органов власти и структур, отвечающих за строительство и эксплуатацию метро, отметили в «Донстрое».

РБК направил запрос в ANTTEQ.

Департамент транспорта Москвы 13 марта сообщил, что во время «незаконных» и не согласованных с метрополитеном работ застройщика «Донстрой» бурильная машина проделала отверстие в тоннеле между станциями «Мичуринский проспект» и «Аминьевская», что привело к попаданию глины и песка на пути и остановке движения поездов. Оно было восстановлено через два часа.

В дептрансе обратились в МВД и Следственный комитет для проведения проверки и возбуждения уголовного дела. Столичное управление СК позднее сообщило о возбуждении уголовного дела по ст. 216 УК (Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ). По данным следствия, работы проводили «сотрудники частной строительной организации», не уточнив, какой именно. Проверку инцидента начала московская прокуратура.