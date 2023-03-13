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СК возбудил уголовное дело после повреждения метро из-за работ «Донстроя»

СК возбудил уголовное дело после повреждения тоннеля БКЛ из-за бурильных работ «Донстроя»
СК возбудил уголовное дело, а прокуратура начала проверку после того, как в тоннеле на участке БКЛ возникло отверстие. Движение там приостанавливали. В дептрансе сообщили, что бурильные работы над линией метро вел «Донстрой»
Фото: Прокуратура города Москвы
Фото: Прокуратура города Москвы

Столичный следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как при бурении, которое, как заявили ранее в мэрии, вела компания «Донстрой» на своем объекте, в тоннеле Большой кольцевой линии (БКЛ) появилось отверстие, сообщается в телеграм-канале СК по Москве.

«Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ (ст. 216 УК РФ) по забору грунта, проводимых на западе Москвы, которые привели к приостановке движения поездов на участке БКЛ метро», — сказано в сообщении.

В СК добавили, что работы проводили «сотрудники частной строительной организации», какой — не уточняется. Следователи ведут расследование.

Московская прокуратура организовала проверку в связи с происшествием и взяла на контроль ход расследования возбужденного уголовного дела.

СК возбудил уголовное дело после повреждения метро из-за работ «Донстроя»
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Отверстие появилось в тоннеле между станциями «Аминьевская» и «Мичуринский проспект», на путь были выброшены глина и песок, сообщал департамент транспорта столицы. Движение на участке от «Новаторской» до «Аминьевской» по часовой стрелке закрывали 13 марта примерно на два часа и запустили после проверки путей.

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Прокуратура уточняет, что работы велись на объекте на улице Лобачевского. В этом районе возводятся сразу три ЖК «Донстроя» — «Огни», «Событие» и «Река» высотой до 50 этажей. По данным «Яндекс.Карт», адреса по указанной улице имеют «Огни» и «Событие».

В дептрансе отмечали, что работы «Донстрой» проводил без согласования с метрополитеном и без «строительного контроля».

СК возбудил уголовное дело после повреждения метро из-за работ «Донстроя»

В 2006 году тоннель на зеленой ветке между «Войковской» и «Соколом» тоже был поврежден при строительных работах. Его пробили железобетонными сваями, но машинист проходящего в тот момент поезда успел остановить состав. Его наградили медалью «За заслуги перед Отечеством» II степени.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Москва Метро уголовное дело «Донстрой»
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