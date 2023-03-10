Суд в Москве арестовал 61-летнего мужчину, который толкнул подростка под поезд в метро

В Москве арестовали мужчину, который толкнул подростка под поезд

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Суд на два месяца арестовал мужчину, который накануне толкнул под поезд в метро подростка. Об этом сообщила московская прокуратура.

В ведомстве добавили, что пострадавшего мальчика выписали из больницы.

9 марта 61-летний мужчина толкнул 15-летнего подростка под движущийся поезд на станции «Киевская» Кольцевой линии московского метро. СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство несовершеннолетнего. Там отметили, что «подозреваемый неоднократно обращался в больницу за психиатрической помощью».

10 марта Георгий Костюк — главный врач Психиатрической клинической больницы №1, где лечился мужчина, — сообщил, что в учреждении после случившегося начали внутреннюю проверку. «Проводится экспертиза каждого этапа лечения пациента с привлечением внешних экспертов-психиатров», — уточнил он.

По словам Костюка, подозреваемого никто не принуждал к лечению, и он получал положенную при его диагнозе терапию. Лечение имело «положительный клинический эффект», и, покидая дневной стационар, он находился «в удовлетворительном состоянии и не проявлял никаких внешних признаков агрессии», утверждает врач.