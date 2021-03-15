Главный санитарный врач Украины заболел COVID после прививки AstraZeneca

Симптомы появились у Ляшко через 13 дней после прививки. Он отметил, что к этому моменту его организм еще не выработал необходимый иммунитет, но выразил уверенность, что вакцина поможет перенести болезнь легче

Виктор Ляшко (Фото: Сергей Долженко / EPA / ТАСС)

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заразился коронавирусом менее чем через две недели после вакцинации препаратом производства компании AstraZeneca. Об этом он сообщил в Facebook.

«Получил положительный ПЦР-тест на COVID. Попал в период, когда иммунитет от прививки еще не сформировался полностью», — написал Ляшко. Он отметил, что симптомы болезни у него возникли на 13-й день после вакцинации, в то время как заявленный иммунный ответ после инъекции появляется не ранее чем через 22 дня.

«Но я уверен, что именно благодаря вакцинации болезнь будет протекать без осложнений и скоро я смогу вернуться к работе», — подчеркнул Ляшко.

В январе главный санитарный врач страны заявил, что Украина не станет регистрировать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». По его словам, Киев будет использовать только те препараты, которые успешно прошли третью фазу клинических испытаний и зарегистрированы в ВОЗ или странах со строгой нормативной политикой.