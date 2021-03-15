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Пандемия коронавируса ,  
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Главный санитарный врач Украины заболел COVID после прививки AstraZeneca

Симптомы появились у Ляшко через 13 дней после прививки. Он отметил, что к этому моменту его организм еще не выработал необходимый иммунитет, но выразил уверенность, что вакцина поможет перенести болезнь легче
Виктор Ляшко
Виктор Ляшко (Фото: Сергей Долженко / EPA / ТАСС)

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заразился коронавирусом менее чем через две недели после вакцинации препаратом производства компании AstraZeneca. Об этом он сообщил в Facebook.

«Получил положительный ПЦР-тест на COVID. Попал в период, когда иммунитет от прививки еще не сформировался полностью», — написал Ляшко. Он отметил, что симптомы болезни у него возникли на 13-й день после вакцинации, в то время как заявленный иммунный ответ после инъекции появляется не ранее чем через 22 дня.

«Но я уверен, что именно благодаря вакцинации болезнь будет протекать без осложнений и скоро я смогу вернуться к работе», — подчеркнул Ляшко.

Зеленский привился от коронавируса произведенной в Индии вакциной
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В январе главный санитарный врач страны заявил, что Украина не станет регистрировать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». По его словам, Киев будет использовать только те препараты, которые успешно прошли третью фазу клинических испытаний и зарегистрированы в ВОЗ или странах со строгой нормативной политикой.

Глава украинского Минздрава Максим Степанов также пообещал не регистрировать российский препарат. За использование «Спутника V» на Украине выступал депутат Рады Виктор Медведчук.

Минздрав Украины пообещал не регистрировать российскую вакцину от COVID
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Вакцинация от COVID-19 на Украине началась 24 февраля — с опозданием на девять дней. В стране используются препараты от AstraZeneca, Pfizer и американская вакцина Novavax. Кроме того, Киев планирует закупить препараты у Moderna и китайской Sinovac.

Президенту Владимиру Зеленскому в начале марта сделали инъекцию вакцины Covishield, произведенной компанией AstraZeneca на заводе в Индии. Вакцинация главы государства проводилась во время его визита в Луганскую область.

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Источник: JHU
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Автор
Михаил Котляр
коронавирус Украина вакцинация AstraZeneca
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На Украине с задержкой началась вакцинация от COVID-19
Общество
Зеленский привился от коронавируса произведенной в Индии вакциной
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