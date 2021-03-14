Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 13 марта
USD ЦБ: 73,51 (+0,01) Инвестиции, 12 мар, 13:15
Курс евро на 13 марта
EUR ЦБ: 87,8 (+0,04) Инвестиции, 12 мар, 13:15
Десять лет сирийского конфликта: как все начиналось Политика, 00:30  Алиев заявил об оставшемся в прошлом карабахском конфликте Политика, 00:17 Список погибших россиян с начала кампании ВКС в Сирии Политика, 00:00 Власти предложили ввести «кешбэк для инвесторов» Экономика, 00:00 Неверов оценил идею Зюганова о налоге на «подозрительно богатых» Политика, 14 мар, 23:55 В «Локомотиве» улучшат организацию домашних игр после драки игроков Спорт, 14 мар, 23:40 СМИ узнали о планах Volkswagen сократить до 5 тыс. рабочих мест Бизнес, 14 мар, 23:28 AstraZeneca заявила о безопасности своей вакцины Общество, 14 мар, 23:25 СК завел дело после обнаружения тела девочки с укусами собаки в Москве Общество, 14 мар, 22:52 Терапевт, врач спортивной медицины и психиатр: как следить за здоровьем РБК и Инвитро, 14 мар, 22:48 Вирусологи оценили вероятность нового всплеска COVID-19 осенью Общество, 14 мар, 22:44 Экзитполы показали поражение партии Меркель на региональных выборах в ФРГ Политика, 14 мар, 22:38 Женская сборная России выиграла Кубок наций в рамках Кубка IBU Спорт, 14 мар, 22:19 Пушкина решила не идти на выборы в Думу «против своей прежней команды» Политика, 14 мар, 22:13
Пандемия коронавируса ,  
0 

AstraZeneca заявила о безопасности своей вакцины

Данные, имеющиеся у AstraZeneca не подтверждают, что ее вакцина стала причиной образования тромбов у привившихся. В компании отметили, что число подобных случаев среди 17 млн получивших вакцину, «ниже, чем можно было бы ожидать»
Фото: Sakchai Lalit / AP
Фото: Sakchai Lalit / AP

Доказательств повышенного риска возникновения тромбов у тех, кто привился вакциной от коронавируса от AstraZeneca, нет. Об этом говорится в заявлении британско-шведской фармацевтической компании.

«В связи с обеспокоенностью о случаях образования тромбов AstraZeneca хотела бы подтвердить основанную на научных данных безопасность вакцины от COVID-19», — сообщила компания. Там отметили, что детально изучили состояние здоровья более 17 млн человек в странах Евросоюза и Великобритании, которые получили дозы препарата.

По данным AstraZeneca, на данный момент в странах ЕС и Великобритании зарегистрировано 15 случаев тромбоза глубоких вен и 22 случая эмболии легочной артерии среди тех, кто получил вакцину. «Это намного меньше, чем можно было бы ожидать среди населения в целом», — заявили в компании, добавив, что данные аналогичны тем, которые получаются при анализе применения других зарегистрированных вакцин от COVID-19.

В AstraZeneca подтвердили задержки в поставках вакцины в Европу
Общество
Фото:Fabian Bimmer / Reuters

В компании добавили, что безопасность людей находится для AstraZeneca на первом месте, но, согласно имеющимся у нее данным, причиной образования тромбов была не вакцина.

В марте несколько стран, в том числе Болгария, Дания, Норвегия, Ирландия, Эстония, Болгария и Таиланд, приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca. Это произошло после сообщений о серьезных осложнениях после прививки. Так, в Австрии после вакцинации из-за тяжелых нарушений свертываемости крови скончалась 49-летняя женщина, у другой привившейся развилась тромбоэмболия легочной артерии. По данным Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA), на территории ЕС было зафиксировано 30 случаев тромбоэмболии среди 5 млн человек, получивших инъекцию вакцины AstraZeneca.

Читайте на РБК Pro
Как мир борется с ростом цен на еду — Bloomberg Золотые правила частного инвестора на рынке ценных бумаг Назло Бузовой: зачем тиктокеры живут в одном доме и учатся петь Еще по одной: топ-3 акций алкогольных компаний для покупки в 2021 году

В AstraZeneca позже заявили, что вакцина «хорошо переносится», а данные о том, что после введения препарата возникают тромбы, не доказаны. Компания подчеркнула также, что данные третьей фазы испытаний подтвердили безопасность применения препарата.

Европейский регулятор считает, что несмотря на выявленные случаи образования тромбов у привившихся препаратом от AstraZeneca, его использование можно продолжать, и преимущества вакцины перевешивают риски.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

Автор
Наталия Анисимова
вакцина коронавирус COVID-19 AstraZeneca
Материалы по теме
В Чехии сообщили о сокращении объемов поставок вакцины AstraZeneca на 40%
Общество
AstraZeneca сочла недоказанными данные о возникновении тромбов от вакцины
Общество
Болгария приостановила прививки вакциной от AstraZeneca
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter