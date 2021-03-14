AstraZeneca заявила о безопасности своей вакцины

Данные, имеющиеся у AstraZeneca не подтверждают, что ее вакцина стала причиной образования тромбов у привившихся. В компании отметили, что число подобных случаев среди 17 млн получивших вакцину, «ниже, чем можно было бы ожидать»

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Доказательств повышенного риска возникновения тромбов у тех, кто привился вакциной от коронавируса от AstraZeneca, нет. Об этом говорится в заявлении британско-шведской фармацевтической компании.

«В связи с обеспокоенностью о случаях образования тромбов AstraZeneca хотела бы подтвердить основанную на научных данных безопасность вакцины от COVID-19», — сообщила компания. Там отметили, что детально изучили состояние здоровья более 17 млн человек в странах Евросоюза и Великобритании, которые получили дозы препарата.

По данным AstraZeneca, на данный момент в странах ЕС и Великобритании зарегистрировано 15 случаев тромбоза глубоких вен и 22 случая эмболии легочной артерии среди тех, кто получил вакцину. «Это намного меньше, чем можно было бы ожидать среди населения в целом», — заявили в компании, добавив, что данные аналогичны тем, которые получаются при анализе применения других зарегистрированных вакцин от COVID-19.

В компании добавили, что безопасность людей находится для AstraZeneca на первом месте, но, согласно имеющимся у нее данным, причиной образования тромбов была не вакцина.