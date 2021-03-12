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Пандемия коронавируса ,  
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В ВОЗ ответили на отказ от вакцины AstraZeneca в нескольких странах ЕС

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) изучают сообщения об отказе от применения вакцины британской компании AstraZeneca в ряде стран Европейского союза. Об этом в организации сообщили «РИА Новостям».

«Как только у ВОЗ появится полное понимание произошедшего, организация немедленно публично объявит о своих выводах или любых изменениях в текущих рекомендациях», — пояснили в ВОЗ.

Еще одна страна Европы приостановила вакцинацию препаратом AstraZeneca
Общество
Фото:Dado Ruvic / Reuters

Ранее десять стран Евросоюза приостановили использование вакцины против коронавируса компании AstraZeneca. Первыми от применения препарата отказались в Австрии. Там, после вакцинации одна женщина скончалась, а у другой развилась тромбоэмболия легочной артерии — закупорка сосуда оторвавшимся тромбом. Затем временно приостановили вакцинацию в Дании, Норвегии и Исландии. Кроме того, использование вакцины AstraZeneca приостановили — Эстония, Литва, Люксембург, Кипр и Латвия. Позднее одну партию препарата запретила также Италия.

В свою очередь, в британской компании, на фоне отказов от препарата, заявили, что их вакцина показала хорошую эффективность и переносимость пациентами. В то же время Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) заявило, что в настоящее время продолжает расследовать случаи в ЕС, когда после инъекции вакциной AstraZeneca у пациентов были зарегистрированы тромбоэмболические осложнения.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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