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«Аэрофлот» сообщил о приостановке рейсов в 12 европейских городов

В их число вошли Мюнхен, Франкфурт, Барселона, Прага и Осло. Также под ограничение попали рейсы компании в города Узбекистана. Почти все рейсы будут приостановлены до 30 апреля
Фото: Леонид Фаерберг / Global Look Press

Авиакомпания «Аэрофлот» временно приостанавливает полеты в ряд европейских городов, включая Франкфурт, Прагу и Осло, говорится на сайте перевозчика.

Кроме этих городов, будут приостановлены рейсы в Мюнхен, Салоники, Барселону, Цюрих, Копенгаген, Кишинев, Вильнюс, Варшаву, Таллин и Вену.

Также «Аэрофлот» временно не будет совершать рейсы в города Узбекистана — Ташкент, Бухару и Самарканд.

Выполнение всех рейсов будет приостановлено в период с 15 по 21 марта, эта дата зависит от конкретного направления, говорится на сайта «Аэрофлота».

Пока в качестве окончания срока приостановки почти всех рейсов компания указала 30 апреля 2020 года. Исключение составили полеты в Варшаву, Вильнюс и Кишинев — эти рейсы планируется отменять до 27, 30 и 31 марта 2020 года соответственно.

До приостановки рейсов, «Аэрофлот» выполнит ряд полетов для того, чтобы граждане России могли вернуться в страну.

Также на сайте компании сообщается, что с 16 марта будут прекращены регулярные полеты «дочки» «Аэрофлота», авиакомпании «Россия», из Санкт-Петербурга в страны ЕС, которые выполняются под кодом «Аэрофлота» SU. В том числе приостанавливаются рейсы в Вену, Прагу, Ларнаку и Женеву. «Пассажирам предлагается возможность лететь через Москву», — говорится в сообщении.

Авиакомпания предлагает пассажирам отмененных рейсов, а также тем, кто попал под ограничения других стран на въезд, выезд или трансфер через их территорию, оформить возврат билетов, поменять даты вылета или изменить маршрут рейсами «Аэрофлота».

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Россия ограничила авиасообщение со странами Европы с полуночи 16 марта из-за распространения коронавируса. Запрет действует для всех городов стран-членов Евросоюза, кроме столиц государств. Эти рейсы будут выполняться из терминала F аэропорта «Шереметьево». Такие же ограничения вводятся для рейсов в Швейцарию и Норвегию. При этом сохранятся чартерные рейсы, которые будут вывозить граждан России и ЕС в их родные страны.

В России число выявленных заражений коронавирусом достигло 63 человек. Большинство случаев были завозными в страну, однако в воскресенье были выявлены три первых случая передачи инфекции от человека к человеку внутри страны.

Общее число заболевших в мире превысило 152 тыс. человек, более 5,8 тыс. умерли.

Автор: Мария Лисицына
Теги: коронавирус, «Аэрофлот», отмена рейсов
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