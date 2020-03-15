«Аэрофлот» сообщил о приостановке рейсов в 12 европейских городов
Авиакомпания «Аэрофлот» временно приостанавливает полеты в ряд европейских городов, включая Франкфурт, Прагу и Осло, говорится на сайте перевозчика.
Кроме этих городов, будут приостановлены рейсы в Мюнхен, Салоники, Барселону, Цюрих, Копенгаген, Кишинев, Вильнюс, Варшаву, Таллин и Вену.
Также «Аэрофлот» временно не будет совершать рейсы в города Узбекистана — Ташкент, Бухару и Самарканд.
Выполнение всех рейсов будет приостановлено в период с 15 по 21 марта, эта дата зависит от конкретного направления, говорится на сайта «Аэрофлота».
Пока в качестве окончания срока приостановки почти всех рейсов компания указала 30 апреля 2020 года. Исключение составили полеты в Варшаву, Вильнюс и Кишинев — эти рейсы планируется отменять до 27, 30 и 31 марта 2020 года соответственно.