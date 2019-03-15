В РПЦ отказались считать необоснованными претензии на монастырь

Вступив в 1996 году в Совет Европы, Россия обязалась «возвратить собственность религиозных организаций», заявил замглавы синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, сообщило «РИА Новости».
«Передача церковной собственности предопределена членством России в Совете Европы, и попытки определенных сил представить ситуацию как претензии Церкви на то, что якобы ей не принадлежит, являются манипуляцией», — сказал он, комментируя просьбу РПЦ передать ей Спасо-Андроников монастырь в Москве.
В монастыре расположен музей имени Андрея Рублева. Кипшидзе подчеркнул, что работы Рублева являются «сокровищем мировой культуры», а РПЦ может стать силой, которая будет добиваться увековечения памяти таких произведений. Но для этого нужно сотрудничать с музеем Рублева и «музейным сообществом в целом», в РПЦ от этого не отказываются, добавил он.
Согласно документу Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) от 1996 года, Россия при вступлении в Совет Европы взяла на себя обязательство «без промедления вернуть собственность религиозных организаций».