В РПЦ отказались считать необоснованными претензии на монастырь

В церкви напомнили, что Россия при вступлении в Совет Европы обязалась вернуть религиозным организациям собственность. Ранее РБК стало известно, что патриарх Кирилл обратился с просьбой передать Спасо-Андроников монастыр в Москве

Спасо-Андроников монастырь (Фото: Илья Питалев / ТАСС)

Вступив в 1996 году в Совет Европы, Россия обязалась «возвратить собственность религиозных организаций», заявил замглавы синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, сообщило «РИА Новости».

«Передача церковной собственности предопределена членством России в Совете Европы, и попытки определенных сил представить ситуацию как претензии Церкви на то, что якобы ей не принадлежит, являются манипуляцией», — сказал он, комментируя просьбу РПЦ передать ей Спасо-Андроников монастырь в Москве.

Видео: РБК

В монастыре расположен музей имени Андрея Рублева. Кипшидзе подчеркнул, что работы Рублева являются «сокровищем мировой культуры», а РПЦ может стать силой, которая будет добиваться увековечения памяти таких произведений. Но для этого нужно сотрудничать с музеем Рублева и «музейным сообществом в целом», в РПЦ от этого не отказываются, добавил он.