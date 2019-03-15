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General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Apple $210 (+15,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
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В РПЦ отказались считать необоснованными претензии на монастырь
В церкви напомнили, что Россия при вступлении в Совет Европы обязалась вернуть религиозным организациям собственность. Ранее РБК стало известно, что патриарх Кирилл обратился с просьбой передать Спасо-Андроников монастыр в Москве
Спасо-Андроников монастырь (Фото: Илья Питалев / ТАСС)

Вступив в 1996 году в Совет Европы, Россия обязалась «возвратить собственность религиозных организаций», заявил замглавы синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, сообщило «РИА Новости».

«Передача церковной собственности предопределена членством России в Совете Европы, и попытки определенных сил представить ситуацию как претензии Церкви на то, что якобы ей не принадлежит, являются манипуляцией», — сказал он, комментируя просьбу РПЦ передать ей Спасо-Андроников монастырь в Москве.

Видео: РБК

В монастыре расположен музей имени Андрея Рублева. Кипшидзе подчеркнул, что работы Рублева являются «сокровищем мировой культуры», а РПЦ может стать силой, которая будет добиваться увековечения памяти таких произведений. Но для этого нужно сотрудничать с музеем Рублева и «музейным сообществом в целом», в РПЦ от этого не отказываются, добавил он.

Согласно документу Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) от 1996 года, Россия при вступлении в Совет Европы взяла на себя обязательство «без промедления вернуть собственность религиозных организаций».

Как сообщили источники РБК, патриарх Кирилл обратился в конце января в Росимущество с просьбой передать монастырь. Росимущество впоследствии попросило Минкультуры и музей им. Рублева сформулировать свои позиции по этому вопросу.

Церковь ссылается на принятый в 2010 году закон, который позволяет ей претендовать на религиозные объекты в государственной собственности. Так же она поступила в 2017 году, попросив передать ей Исаакиевский собор.

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Директор музея Михаил Миндлин сказал РБК, что против передачи всего комплекса Церкви, но руководство не против передачи РПЦ некоторых зданий монастыря.

В Минкультуры сообщили РБК, что вопрос о передаче Спасо-Андроникова монастыря является «очень сложным». Министерство выступило за обсуждение вопроса на комиссии по взаимодействию РПЦ с музейным сообществом.

В Союзе музеев увидели в просьбе РПЦ угрозы деятельности музея им. Рублева. Организация предложила доработать законодательство и добавить в него гарантии сохранения музеев и культурных ценностей.

Автор: Андрей Гатинский
Теги: РПЦ
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