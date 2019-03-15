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General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
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РПЦ и реституция ,  
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Союз музеев увидел угрозу для Музея Рублева в случае передачи РПЦ
Союз музеев России призывает пересмотреть федеральный закон о передаче религиозным организациям находящегося в собственности государства имущества. Ранее стало известно, что РПЦ претендует на Музей Рублева
​Центральный музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

Cоюз Музеев России считает, что передача РПЦ Спасно-Андроникова монастыря в Москве поставит под угрозу работу Музея Рублева, сообщается на сайте союза.

В Союзе музеев рассказали, что обратились в Минкультуры «для формирования позиции» и координации действий в связи с запросом РПЦ о передаче всех зданий Спасо-Андроникова монастыря «и угрозой, в связи с этим, дальнейшей деятельности ФГБУК «Центральный музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублёва».

Действующий закон, регулирующий передачу госимущества религиозным организациям, нуждается в доработке, считают в союзе. В частности, в него предлагают внести изменения, касающееся «гарантии сохранения культурных ценностей и музеев».

«Союз музеев готов совместно с Министерством культуры разработать предложения по возможным поправкам», — говорится в сообщении.

Фотогалерея 
Чем известен интересующий РПЦ Спасо-Андроников монастырь

Ранее источники РБК сообщили, что патриарх Кирилл обратился в Росимущество с просьбой передать РПЦ монастырь, на территории которого находится Музей Рублева. В 2018-м музей потратил 25 млн руб. на работы по сохранению ворот, стен и башен, еще 20 млн руб. направили на проект второго этапа реставрации комплекса.

Вопрос передачи монастыря РПЦ необходимо тщательно проработать, заявил директор департамента музеев Минкультуры Владислав Кононов. Он также отметил, что в музейном сообществе существует «определенное напряжение» из-за формулировок в законе о передаче имущества.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что позиция Кремля по поводу просьбы РПЦ передать монастырь еще не сформирована. «Там есть музейные объекты, нужно учитывать при рассмотрении этого вопроса», — сказал он.

Автор: Константин Нагаев
Теги: союз музеев, РПЦ
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Кремль прокомментировал претензии РПЦ на Спасо-Андроников монастырь
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Чем известен интересующий РПЦ Спасо-Андроников монастырь
Общество
РПЦ просит себе отреставрированный Музей Рублева в Москве
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