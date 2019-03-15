Союз музеев увидел угрозу для Музея Рублева в случае передачи РПЦ

Союз музеев увидел угрозу для Музея Рублева в случае передачи РПЦ

Союз музеев России призывает пересмотреть федеральный закон о передаче религиозным организациям находящегося в собственности государства имущества. Ранее стало известно, что РПЦ претендует на Музей Рублева

​Центральный музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

Cоюз Музеев России считает, что передача РПЦ Спасно-Андроникова монастыря в Москве поставит под угрозу работу Музея Рублева, сообщается на сайте союза.

В Союзе музеев рассказали, что обратились в Минкультуры «для формирования позиции» и координации действий в связи с запросом РПЦ о передаче всех зданий Спасо-Андроникова монастыря «и угрозой, в связи с этим, дальнейшей деятельности ФГБУК «Центральный музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублёва».

Действующий закон, регулирующий передачу госимущества религиозным организациям, нуждается в доработке, считают в союзе. В частности, в него предлагают внести изменения, касающееся «гарантии сохранения культурных ценностей и музеев».

«Союз музеев готов совместно с Министерством культуры разработать предложения по возможным поправкам», — говорится в сообщении.