МЧС: из горящего дома на севере Москвы эвакуировали порядка 400 человек

Из горящего дома на севере Москвы эвакуировали около 400 человек

Из шестиэтажного дома у метро «Аэропорт» на севере Москвы эвакуировали около 400 человек, их размещают в стоящем рядом ТЦ и автобусах, сообщает МЧС. Кровлю здания охватил огонь, он распространился на 4 тыс. кв. м

Из горящего жилого дома 2 по улице Черняховского на севере Москвы эвакуировали порядка 400 человек, для их размещения к месту происшествия направили автобусы, сообщает столичное управление МЧС.

«Эвакуированные жильцы временно размещены в здании торгового комплекса и трех автобусах. На месте работают психологи МЧС России», — говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.

Пожар охватил кровлю шестиэтажного жилого дома возле метро «Аэропорт». Огонь охватил кровлю здания на площади 4 тыс. кв. м. К ликвидации возгорания привлекли более 130 специалистов, 41 единицу техники и два вертолета Ка-32. С воздуха сбросили уже 15 тонн воды, рассказали в МЧС.

Движение по улице Черняховского перекрыто. Дептранс Москвы сообщил, что перекрыли движение также по дублеру Ленинградского проспекта в область.