Из горящего дома на севере Москвы эвакуировали около 400 человек
Из горящего жилого дома 2 по улице Черняховского на севере Москвы эвакуировали порядка 400 человек, для их размещения к месту происшествия направили автобусы, сообщает столичное управление МЧС.
«Эвакуированные жильцы временно размещены в здании торгового комплекса и трех автобусах. На месте работают психологи МЧС России», — говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.
Пожар охватил кровлю шестиэтажного жилого дома возле метро «Аэропорт». Огонь охватил кровлю здания на площади 4 тыс. кв. м. К ликвидации возгорания привлекли более 130 специалистов, 41 единицу техники и два вертолета Ка-32. С воздуха сбросили уже 15 тонн воды, рассказали в МЧС.
Движение по улице Черняховского перекрыто. Дептранс Москвы сообщил, что перекрыли движение также по дублеру Ленинградского проспекта в область.
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