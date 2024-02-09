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На севере Москвы загорелась крыша жилого дома на площади 4 тыс. кв. м

В Москве загорелась крыша жилой многоэтажки на площади 4 тыс. кв. м
Пожару присвоили повышенный ранг, на месте работают спасатели МЧС и проводят эвакуацию жителей

На севере Москвы загорелась крыша жилого дома на площади 4 тыс. кв. м
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На улице Черняховского на севере Москвы загорелась крыша шестиэтажного жилого дома, сообщает телеграм-канал МЧС.

Огонь охватил 2 тыс. кв. м. Как уточняет ТАСС, к 1:27 мск площадь пожара увеличилась до 4 тыс. кв. м. Mash сообщил, что к тушению пожара привлекли авиацию, огонь продолжает распространяться. Информации о пострадавших нет. 

Пожару присвоили повышенный ранг сложности, на месте работают сотрудники МЧС. Спасатели проводят эвакуацию жителей, из здания вывели более 400 человек.

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Фото:Валентин Егоршин / ТАСС

Улица Черняховского начинается на Ленинградском проспекте в районе Аэропорт Северного административного округа Москвы. Департамент транспорта столицы сообщил, что движение по улице Черняховского перекрыли на время работы оперативных и экстренных служб.

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