На севере Москвы загорелась крыша жилого дома на площади 4 тыс. кв. м
На улице Черняховского на севере Москвы загорелась крыша шестиэтажного жилого дома, сообщает телеграм-канал МЧС.
Огонь охватил 2 тыс. кв. м. Как уточняет ТАСС, к 1:27 мск площадь пожара увеличилась до 4 тыс. кв. м. Mash сообщил, что к тушению пожара привлекли авиацию, огонь продолжает распространяться. Информации о пострадавших нет.
Пожару присвоили повышенный ранг сложности, на месте работают сотрудники МЧС. Спасатели проводят эвакуацию жителей, из здания вывели более 400 человек.
Улица Черняховского начинается на Ленинградском проспекте в районе Аэропорт Северного административного округа Москвы. Департамент транспорта столицы сообщил, что движение по улице Черняховского перекрыли на время работы оперативных и экстренных служб.
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