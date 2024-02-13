 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

МЧС опровергло информацию о пожаре на заводе «МиГ» в Москве

МЧС опровергло данные о пожаре на бывшем заводе «МиГ» на северо-западе Москвы
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Информация о пожаре на заводе «МиГ» в Москве не соответствует действительности, на Ленинградском проспекте горел мусор в двухэтажном выселенном здании. Об этом сообщило российское МЧС в телеграм-канале.

О том, что в Москве загорелся завод «МиГ», писал, в частности, телеграм-канал Baza. Он утверждал, что пожар возник в пристроенном к действующему корпусу цехе, который находится на реконструкции. Огонь, по данным канала, распространился на второй и третий этажи здания, а общая охваченная им площадь достигла 70 кв. м. Baza также писал, что из здания эвакуировали людей.

В Ставрополе произошел пожар в учреждении Минобороны
Общество
Фото:Владислав Шатило / РБК

МЧС эту информацию опровергло: в ведомстве уточнили, что горел мусор на площади 20 кв. м внутри двухэтажного выселенного здания. Причину пожара министерство не назвало.

В МЧС также отметили, что информация о пострадавших в ведомство не поступала, а к 14:27 мск огонь потушили.

Авиастроительный завод «МиГ» располагался в Беговом районе на севере Москвы, невдалеке от Ленинградского проспекта. В октябре 2023 года мэр города Сергей Собянин рассказал, что там намерены построить новый квартал с жильем, офисами, детскими садами, школами, поликлиникой и другими учреждениями.

ЦБ проведет заседание в пятницу. Что будет с ключевой ставкой

Как генсек НАТО отреагировал на слова Трампа о противостоянии с Россией

В краш-тестах разбили несколько автоновинок. Одна из них получила ноль баллов

Очки за полмиллиона. Первый тест-драйв Apple Vision Pro

Опубликованы фото музыкантов «Би-2» из тайской тюрьмы

Опубликован трейлер продолжения «Планеты обезьян». Видео

Названы районы Москвы с самыми доступными квартирами в новостройках. Рейтинг

МТС-банк планирует провести IPO весной. Подробности

Путин назвал размер инфляции в январе

Дивидендный календарь — 2024: кто, сколько и когда заплатит
Теги
«МиГ» Москва Пожар МЧС
Материалы по теме
В Ставрополе произошел пожар в учреждении Минобороны
Общество
Мэр Тольятти назвал возможную причину пожара в гостиничном комплексе
Общество
На французской АЭС остановили два реактора из-за пожара
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 13 февраля
EUR ЦБ: 98,15 (+0,21) Инвестиции, 12 фев, 17:18 Курс доллара на 13 февраля
USD ЦБ: 91,08 (+0,19) Инвестиции, 12 фев, 17:18
В России объявили в розыск треш-стримера Mellstroy Общество, 15:11
МЧС опровергло информацию о пожаре на заводе «МиГ» в Москве Общество, 15:07
IIHF запретила Буре участвовать в обсуждении отстранения россиян Спорт, 15:07
Больше не мечта: квартиры, которые сдают раньше срока РБК и ПИК, 15:00
Готовы ли покупатели платить за новые бренды на маркетплейсах Pro, 14:59
Суд Петербурга огласил приговор бежавшей из Афганистана журналистке Политика, 14:59
Минобороны сообщило об уничтожении склада боеприпасов бригады ВСУ Политика, 14:56
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Биткоин превысил $50 тыс. впервые с 2021 года. Что дальше Крипто, 14:56
Министра обороны Италии госпитализировали с подозрением на перикардит Политика, 14:51
Сенат США поддержал проект о помощи Украине, Тайваню и Израилю Политика, 14:49
Канада отказалась выдать России ветерана дивизии «Галичина» Хунку Политика, 14:48
В Москве за 5 лет снизился разрыв цен между жильем в центре и на окраинах Недвижимость, 14:47
Россиянка вышла в третий круг турнира WTA в Дохе после отказа украинки Спорт, 14:38
Бывшая лыжница выиграла индивидуальную гонку в биатлоне на Спартакиаде Спорт, 14:27