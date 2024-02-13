МЧС опровергло информацию о пожаре на заводе «МиГ» в Москве
Информация о пожаре на заводе «МиГ» в Москве не соответствует действительности, на Ленинградском проспекте горел мусор в двухэтажном выселенном здании. Об этом сообщило российское МЧС в телеграм-канале.
О том, что в Москве загорелся завод «МиГ», писал, в частности, телеграм-канал Baza. Он утверждал, что пожар возник в пристроенном к действующему корпусу цехе, который находится на реконструкции. Огонь, по данным канала, распространился на второй и третий этажи здания, а общая охваченная им площадь достигла 70 кв. м. Baza также писал, что из здания эвакуировали людей.
МЧС эту информацию опровергло: в ведомстве уточнили, что горел мусор на площади 20 кв. м внутри двухэтажного выселенного здания. Причину пожара министерство не назвало.
В МЧС также отметили, что информация о пострадавших в ведомство не поступала, а к 14:27 мск огонь потушили.
Авиастроительный завод «МиГ» располагался в Беговом районе на севере Москвы, невдалеке от Ленинградского проспекта. В октябре 2023 года мэр города Сергей Собянин рассказал, что там намерены построить новый квартал с жильем, офисами, детскими садами, школами, поликлиникой и другими учреждениями.
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