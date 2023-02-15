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Стоматологи сообщили о проблемах с «Убистезином», цементом и борами

Стоматологи сообщили о проблемах с «Убистезином», цементом и борами
Российские стоматологи столкнулись с проблемами с закупкой некоторых зарубежных препаратов и медицинских принадлежностей. В клиниках объясняют сложности с закупками уходом западных производителей и сложностями с логистикой
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Нехватка популярного обезболивающего

У российских стоматологических клиник возникли проблемы с закупками Убистезина — популярного препарата для местного обезболивания на основе Артикаина. Производитель анестетика — американская компания 3М — еще весной 2022 года объявила об уходе с российского рынка. Перебои с Убистезином начались в марте 2022 года, рассказали опрошенные РБК представители стоматологических клиник.

«С Убистезином действительно есть сложности: его фактически нет. Если сравнивать Убистезин с российскими аналогами, то они существенно хуже по эффективности. Но при этом на рынке осталась масса зарубежных препаратов великолепного качества, которыми мы пользуемся», — говорит медицинский директор стоматологий «Дентал Фэнтези» и Belgravia Dental Studio Святослав Коба.

К аналогам Убистезина относятся российский Артикаин-Бинергия, французский Септанест, испанский Артикаин Инибса, немецкий Ультракаин Санофи-Авентис.

Как рассказал РБК директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов, в 2022 г. было отгружено на рынок 93,9 тыс. упаковок Убистезина на сумму 369 млн руб. (в ценах дистрибьюторов, включая НДС). Это на 70% меньше чем в 2021 г., если считать в упаковках и на 60% меньше, если считать в рублевом эквиваленте.

При этом компании, которые наращивали поставки в целом компенсировали выпадающие объемы, общая динамика по препаратам с комбинацией Артикаин +[Эпинефрин] составила 2,3% в упаковках и порядка 17,6% в рублях, подсчитали для РБК в RNC Pharma.

«Убистезин — качественный препарат для местного обезболивания. Долгое время он входил в тройку лидеров на российском рынке.
Отечественный Артикаин-Бинергия отличается от Убистезина условиями производства и составляющими. Тем не менее препарат длительное время присутствует на рынке, и врачи с удовольствием его используют, кроме того, он всегда есть в наличии. Многие государственные клиники именно благодаря Артикаину-Бинергия и его доступности перешли на безопасную и эффективную карпульную технологию, что значительно повысило качество стоматологической помощи», — говорит доцент кафедры обезболивания в стоматологии МГМСУ им. А.И. Евдокимова, президент IFDAS (Всемирная Федерация Анестезиологических Сообществ в Стоматологии) Наталия Анисимова.

В свою очередь, основатель клиники Smilestudio Луиза Автандилян отмечает, что при использовании препарата Артикаин-Бинергия врачи сталкиваются с определенными сложностями. «В случае с Убистезином для достижения необходимого эффекта требовалась всего 1 карпула препарата. Теперь нам приходится вкалывать 3-4 карпулы, что представляет собой некоторое неудобство для пациента и врача», — рассказывает она.

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Убистезин не поставляется в Россию уже продолжительное время, подтвердили РБК в центре внедрения «Протек» (крупный фармацевтический дистрибьютор). По словам генерального директора центра Дмитрия Погребинского, сейчас на отечественном рынке представлены как импортные (Франция, Испания), так и отечественные его аналоги: Ультракаин и Артикаин. Они поставляются регулярно и представлены на складах в достаточном объеме.

В медицинском холдинге «Первая семейная клиника Петербурга» подчеркивают, что «Убистезин» и другие импортные препараты имеют большие сроки и объемы тестирования, чем российские аналоги. Но по основным параметрам отечественная анестезия ничем не уступает зарубежной», — уточняет стоматолог-терапевт клиники Ирина Лукашенок.

Сложности наблюдаются не только с Убистезином. В клинике «Домо-дент» отмечают, что задерживаются поставки Ультракаина «Санофи Авентис» (Германия). А вот с российскими обезболивающими и испанским Артикаином «Инибса» трудностей нет.

Боры, капы, порошок

Также в опрошенных РБК стоматологических клиниках сообщили, что в Россию перестал поставляться цемент «Витремер», который применяют при лечении зубов у детей и взрослых. Аналогов у него на российском рынке сейчас нет.

«Конечно, мы обновляем протоколы лечения таких зубов, но на узнавание и поиск новых стоматологических материалов затрачивается значительное количество времени» — говорит Ирина Лукашенок из «Первой семейной клиники Петербурга».

«Определенные неудобства связаны и с отсутствием шлифовальных дисков компании «3М», которая покинула российский рынок. Отечественный аналог уступает импортному материалу по качеству. Абразивность дисков низкая, и для первичной шлифовки пломбы нужен не один диск, а два и более, что удорожает лечение и увеличивает его срок», — говорит она.

Проблемы есть и со стоматологическими борами и фрезами. «На отечественном рынке очень мало производителей, которые изготавливают вращающиеся инструменты — стоматологические боры. Во всяком случае, эти компании не заявляют о себе в достаточном объеме. А импортные производители поставляют товар в Россию с большими сроками и не всю линейку из-за существующих проблем с логистикой, вызванных санкциями», — объясняет главная медсестра «Первой семейной клиники Петербурга» Елена Березина.

Екатерина Смышникова из «Домо-дент» указывает на дефицит продукции немецкой компании KaVo: спреев для наконечников, порошка для гигиены, запчастей для наконечников и установок. Стоматологам приходится делать запасы этой продукции, подбирать альтернативу на случай задержки поставок. Также наблюдаются перебои с гуттаперчевыми штифтами, российских аналогов у них нет.

С российского рынка ушли и капы Invisalign. «Но не сказать, что они незаменимы или что это ходовая позиция. Условно, было 5 вариантов кап — ну, стало 4. Единственное, они были лидерами в этой отрасли», — говорит коммерческий директор клиники «Ортодонт Комплекс» Егор Лищенко.

Сейчас поставки из-за рубежа идут с большими задержками, поставщики не могут прогнозировать точные сроки, некоторые зарубежные дилеры перешли на стопроцентную предоплату, рассказывают представители клиник. «Логистические цепочки очень сильно перестроились и удлинились, и то, что раньше приезжало за месяц, теперь приезжает за два, а то и за три месяца. Из-за перестройки логистических цепочек сильно изменились цены», — отмечает Святослав Коба из «Дентал Фэнтези».

Врачи уверены, что российские производители не смогут закрыть потребности отечественного рынка. «У нас очень высокотехнологичная отрасль, — отмечает Егор Лищенко из «Ортодонт Комплекс». — Если вдруг правда закроются поставки, в том числе параллельный импорт, по очень многим позициям не то что российских аналогов не найдем хорошего качества, но и китайских. То есть многие позиции заменить будет просто нечем».

«У нас существовало несколько производств, но они просто физически не способны закрыть ассортимент и объем необходимых материалов, и их качество значительно хуже импортных. По оценкам крупных поставщиков, на территорию России ввозилось порядка 35-40 тыс. наименований препаратов и материалов. А внутреннее производство может закрыть порядка 6 тыс. позиций — это капля в море», — считает Коба.

РБК направил запросы в пресс-службу Минздрава и в компанию 3M.

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Любовь Порываева Любовь Порываева
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Александр Осипов
стоматология обезболивающие препараты лекарства санкции
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