Власти Москвы заявили, что на уборку снега нужно четыре дня

По словам Петра Бирюкова, за несколько дней в столице выпало 35 мм осадков, в отдельных районах — больше. Власти рассчитывают, что снег удастся убрать к середине недели

Фото: АГН «Москва»

На ликвидацию последствий рекордного снегопада, который продолжался в Москве в выходные, понадобится четыре дня. Об этом заявил заммэра столицы Петр Бирюков, его слова приводятся в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства Москвы.

«Наша задача — в ближайшие четыре дня полностью завершить очистку городской территории от снега», — заявил он.

13 февраля Бирюков говорил, что на уборку снега понадобится пять дней. Столичный департамент транспорта, в свою очередь, сообщал, что на его расчистку уйдет трое суток.

По словам заммэра, за время снегопада в столице выпало 35 мм осадков, в отдельных районах города — больше. «Мы мобилизовали все силы, чтобы очистить город, <...> службы Комплекса городского хозяйства работают в круглосуточном режиме», — заявил он.