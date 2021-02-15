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Общество ,  
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Власти Москвы заявили, что на уборку снега нужно четыре дня

По словам Петра Бирюкова, за несколько дней в столице выпало 35 мм осадков, в отдельных районах — больше. Власти рассчитывают, что снег удастся убрать к середине недели
Фото: АГН «Москва»
Фото: АГН «Москва»

На ликвидацию последствий рекордного снегопада, который продолжался в Москве в выходные, понадобится четыре дня. Об этом заявил заммэра столицы Петр Бирюков, его слова приводятся в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства Москвы.

«Наша задача — в ближайшие четыре дня полностью завершить очистку городской территории от снега», — заявил он.

13 февраля Бирюков говорил, что на уборку снега понадобится пять дней. Столичный департамент транспорта, в свою очередь, сообщал, что на его расчистку уйдет трое суток.

Последствия снегопада в Москве. Фоторепортаж
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По словам заммэра, за время снегопада в столице выпало 35 мм осадков, в отдельных районах города — больше. «Мы мобилизовали все силы, чтобы очистить город, <...> службы Комплекса городского хозяйства работают в круглосуточном режиме», — заявил он.

Всего, как отметил Бирюков, в работах по уборке города задействованы 116 тыс. человек, в том числе 80 тыс. дворников, и 15 тыс. единиц снегоуборочной техники.

Власти увеличили сроки уборки Москвы от снега на двое суток
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Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС

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Сильные снегопады прошли в Москве 12 и 13 февраля. По данным столичного метеобюро, к вечеру пятницы в городе выпало 25% (9 мм) от месячной нормы февраля, побив предыдущий рекорд для этого дня (7 мм, 1973 год). Из-за снегопада образовались десятибалльные пробки, дороги оставались загруженными и в ночь на субботу. Как ранее предупредили в столичном дептрансе, при уборке часть снега сдвигается на обочину и частично занимает правую полосу. В результате проезжая часть становится уже на 30–50%, образуются пробки, «а автомобилисты с непривычки въезжают в сугробы».

13 февраля стало вторым днем в ранге самых снежных за всю 142-летнюю историю метеонаблюдений в Москве, говорил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, высота сугробов достигла примерно 58–59 см. Из-за снегопада в этот день в московских аэропортах более 100 рейсов были задержаны или прибыли с опозданием.

С 15 февраля в столице установится морозная и солнечная погода, осадков, по прогнозам синоптиков, не ожидается.

Автор
Наталия Анисимова
Москва снегопад Петр Бирюков погода
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