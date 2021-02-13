Власти Москвы допустили перекрытие улиц в центре для уборки снега

Там предупредили, что при уборке часть снега сдвигается на обочину и частично занимает правую полосу. В результате проезжая часть становится уже на 30–50%, образуются пробки, «а автомобилисты с непривычки въезжают в сугробы». В столице за сутки уже выпало более 30 см снега.
«Ситуация сложная, но мгновенно избавиться от снега невозможно: чтобы убрать уже выпавшие сугробы, коллегам потребуется около трех дней. А осадки при этом продлятся до 14 февраля», — говорится в сообщении департамента.
Сейчас улицы убирают 13,5 тыс. машин ЖКХ.
Основные затруднения дорожного движения, по информации дептранса, наблюдаются на нескольких шоссе:
- Шоссе Энтузиастов
- Киевское шоссе
- Варшавское шоссе
- Ленинградское шоссе от Третьего транспортного кольца (ТТК) до Садового кольца
- МКАД
- На съездах на ТТК
- На въездах в Москву: шоссе Энтузиастов, Ленинградское шоссе, Киевское шоссе, Калужское шоссе, Варшавское шоссе, Симферопольское шоссе
В департаменте призвали автомобилистов отказаться от поездок на автомобилях в часы пик, напомнили владельцам грузовых автомобилей о том, что они буксуют на МКАД и эстакадах, а также попросили граждан терпеливо ожидать расчистки их дворов.
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Сильный снегопад накрыл Москву накануне. К 18:00 в городе выпало 25% (9 мм) от месячной нормы февраля, побив предыдущий рекорд для этого дня (7 мм, 1973 год). Из-за снегопада образовались пробки и к вечеру они достигли десяти баллов. Метель также нарушила авиасообщение и в субботу в московских аэропортах более 40 рейсов были задержаны или прибыли с опозданием, шесть рейсов были отменены.
Своего пика непогода достигнет днем в пятницу и в ночь на субботу, прогнозируют в Московском метеобюро. Там допускают, что к воскресенью в столице выпадет месячная норма осадков.