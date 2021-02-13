Власти Москвы допустили перекрытие улиц в центре для уборки снега

В комплексе городского хозяйства Москвы пояснили, что перекрытие может продлиться несколько часов. За сутки в столице выпало 30 см снега, на его расчистку может уйти три дня, предупреждают в дептрансе

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Для того, чтобы быстро убрать снег в центре Москвы, может потребоваться перекрытие улиц, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.

«Для ускорения уборки и вывоза снега в течение суток могут быть частично на несколько часов перекрыты отдельные улицы и переулки в центральной части города», — говорится в сообщении.

Там добавили, что приносят извинения за возможные неудобства и просят с пониманием отнестись к работе коммунальных служб.

Для уборки последствий снегопада сотрудникам ЖКХ потребуется около трех дней, сообщил 13 февраля московский департамент транспорта.