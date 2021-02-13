Власти Москвы допустили перекрытие улиц в центре для уборки снега

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 13 февраля
USD ЦБ: 73,94 (+0,18) Инвестиции, 12 фев, 14:19
Курс евро на 13 февраля
EUR ЦБ: 89,61 (+0,17) Инвестиции, 12 фев, 14:19
Додо пицца, Револют и Gett: как они организовали командировки РБК и Smartway, 16:34 Власти заявили, что советники в школах не будут заниматься идеологией Общество, 16:34 Финал Кубка мира по биатлону перенесли в Швецию из-за COVID-19 Спорт, 16:12 Россиянина заподозрили в печати антиправительственной символики в Минске Политика, 16:10 Transfermarkt назвал Акинфеева самым преданным клубу игроком в Европе Спорт, 15:47 Матч «Крыльев Советов» завершился массовой потасовкой. Видео Спорт, 15:15 Рядом с Ереваном произошло землетрясение магнитудой 4,7 Общество, 15:14 Власти Москвы допустили перекрытие улиц в центре для уборки снега Общество, 15:09 Рейтинги «умных» городов: какие места занимает Москва РБК и Минстрой, 15:04 Вдове Босова не удалось наложить арест на бумаги акционера «Сибантрацита» Бизнес, 15:02 Российские дипломаты заявили о блокировке аккаунта делегации в Twitter Политика, 14:35 Эксперты оценили влияние COVID-19 на образование тромбов Общество, 14:32 Все россиянки вылетели с турнира Australian Open Спорт, 14:23 Как инженеры представляли «умные» дома в СССР и США в прошлом веке РБК Стиль и LG ThinQ, 14:15
Общество ,  
0 

Власти Москвы допустили перекрытие улиц в центре для уборки снега

В комплексе городского хозяйства Москвы пояснили, что перекрытие может продлиться несколько часов. За сутки в столице выпало 30 см снега, на его расчистку может уйти три дня, предупреждают в дептрансе
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Для того, чтобы быстро убрать снег в центре Москвы, может потребоваться перекрытие улиц, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.

«Для ускорения уборки и вывоза снега в течение суток могут быть частично на несколько часов перекрыты отдельные улицы и переулки в центральной части города», — говорится в сообщении.

Там добавили, что приносят извинения за возможные неудобства и просят с пониманием отнестись к работе коммунальных служб.

Последствия снегопада в Москве. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Для уборки последствий снегопада сотрудникам ЖКХ потребуется около трех дней, сообщил 13 февраля московский департамент транспорта.

Там предупредили, что при уборке часть снега сдвигается на обочину и частично занимает правую полосу. В результате проезжая часть становится уже на 30–50%, образуются пробки, «а автомобилисты с непривычки въезжают в сугробы». В столице за сутки уже выпало более 30 см снега.

«Ситуация сложная, но мгновенно избавиться от снега невозможно: чтобы убрать уже выпавшие сугробы, коллегам потребуется около трех дней. А осадки при этом продлятся до 14 февраля», — говорится в сообщении департамента.

Читайте на РБК Pro
«Вас унижают и вы — в ответ»: эксперты «Сколково» — о токсичных компаниях Из-за какого указанного в резюме хобби вы не получите работу Сколько стоит открыть точку в фуд-холле Новые налоги: сколько потеряют вкладчики и инвесторы

Сейчас улицы убирают 13,5 тыс. машин ЖКХ.

В Москве за сутки выпало рекордное почти за 50 лет количество снега
Общество
Фото:Сергей Савостьянов / ТАСС

Основные затруднения дорожного движения, по информации дептранса, наблюдаются на нескольких шоссе:

  • Шоссе Энтузиастов
  • Киевское шоссе
  • Варшавское шоссе
  • Ленинградское шоссе от Третьего транспортного кольца (ТТК) до Садового кольца
  • МКАД
  • На съездах на ТТК
  • На въездах в Москву: шоссе Энтузиастов, Ленинградское шоссе, Киевское шоссе, Калужское шоссе, Варшавское шоссе, Симферопольское шоссе

В департаменте призвали автомобилистов отказаться от поездок на автомобилях в часы пик, напомнили владельцам грузовых автомобилей о том, что они буксуют на МКАД и эстакадах, а также попросили граждан терпеливо ожидать расчистки их дворов.

Video

Сильный снегопад накрыл Москву накануне. К 18:00 в городе выпало 25% (9 мм) от месячной нормы февраля, побив предыдущий рекорд для этого дня (7 мм, 1973 год). Из-за снегопада образовались пробки и к вечеру они достигли десяти баллов. Метель также нарушила авиасообщение и в субботу в московских аэропортах более 40 рейсов были задержаны или прибыли с опозданием, шесть рейсов были отменены.

Своего пика непогода достигнет днем в пятницу и в ночь на субботу, прогнозируют в Московском метеобюро. Там допускают, что к воскресенью в столице выпадет месячная норма осадков.

Автор
Мария Лисицына
Москва снегопад Департамент транспорта Москвы перекрытие движения
Материалы по теме
Пробки в Москве достигли девяти баллов из-за снегопада и гололедицы
Общество
Для уборки снега в Москве дополнительно привлекли 12 тыс. человек
Общество
Синоптики рассказали, когда в Москве будет пик рекордного снегопада
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter