Синоптик описал погоду в Москве со следующей недели стихами Пушкина

В Москве с 15 февраля ожидается морозная и солнечная погода, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

«Уместным будет вспомнить Пушкина: «Вечор, ты помнишь, вьюга злилась, на мутном небе мгла носилась. А нынче погляди в окно: под голубыми небесами великолепными коврами, блестя на солнце, снег лежит». Вот так будет в понедельник», — сказал Вильфанд.

По его словам, солнечную погоду в понедельник обусловит гребень высокого атмосферного давления. Заметных осадков в этот период не ожидается.

Как сообщили в столичном метеобюро, в пятницу, 12 февраля, снегопад в Москве побил суточный рекорд для этого дня, установленный почти 50 лет назад. К 18:00 в городе выпало 9 мм осадков, что составляет 25% месячной нормы. Предыдущий рекорд для 12 февраля был установлен в 1973 году.