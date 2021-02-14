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Синоптик описал погоду в Москве со следующей недели стихами Пушкина

В Москве с 15 февраля ожидается морозная и солнечная погода, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

«Уместным будет вспомнить Пушкина: «Вечор, ты помнишь, вьюга злилась, на мутном небе мгла носилась. А нынче погляди в окно: под голубыми небесами великолепными коврами, блестя на солнце, снег лежит». Вот так будет в понедельник», — сказал Вильфанд.

По его словам, солнечную погоду в понедельник обусловит гребень высокого атмосферного давления. Заметных осадков в этот период не ожидается.

Последствия снегопада в Москве. Фоторепортаж
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Как сообщили в столичном метеобюро, в пятницу, 12 февраля, снегопад в Москве побил суточный рекорд для этого дня, установленный почти 50 лет назад. К 18:00 в городе выпало 9 мм осадков, что составляет 25% месячной нормы. Предыдущий рекорд для 12 февраля был установлен в 1973 году.

Суббота, 13 февраля, стала вторым днем в ранге самых снежных за всю 142-летнюю историю метеонаблюдений в Москве, рассказал ТАСС Вильфанд. По его словам, высота сугробов достигла примерно 58-59 см.

Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что расчистка снега в результате рекордного снегопада может занять у городских властей около пяти суток.

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