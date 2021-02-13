Власти увеличили сроки уборки Москвы от снега на двое суток

Сотрудникам ЖКХ может потребоваться пять суток на то, чтобы расчистить снежные завалы, заявил заммэра Петр Бирюков. Ранее в субботу столичный департамент транспорта сообщал, что расчистка снега займет три дня

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Расчистка снега в результате рекордного почти за 50 лет снегопада может занять у городских властей около пяти суток, заявил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков в эфире «Соловьев Live».

«По регламенту нам еще пять суток для того, чтобы весь город зачистить. Думаю, что этот регламент будет выдержан», — сообщил Бирюков. По его словам, особое внимание уделяется расчистке крыш, чтобы не допустить падения снега и наледи.

Ранее московский департамент транспорта сообщил, что для уборки выпавшего снега сотрудникам ЖКХ потребуется около трех дней. В департаменте также предупредили, что во время работ по расчистке часть снега сдвигается на правую полосу из-за чего проезжая часть сужается на 30-50%, и, следовательно, образуются пробки.

Бирюков также сообщил, что на протяжении всей МКАД будут организованы пункты обогрева и полевые кухни с горячим питанием для водителей. Заммэра объяснил это неблагоприятными погодными условиями и прогнозируемым понижением температуры до минус 27 градусов.