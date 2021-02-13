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Власти увеличили сроки уборки Москвы от снега на двое суток

Сотрудникам ЖКХ может потребоваться пять суток на то, чтобы расчистить снежные завалы, заявил заммэра Петр Бирюков. Ранее в субботу столичный департамент транспорта сообщал, что расчистка снега займет три дня
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Расчистка снега в результате рекордного почти за 50 лет снегопада может занять у городских властей около пяти суток, заявил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков в эфире «Соловьев Live».

«По регламенту нам еще пять суток для того, чтобы весь город зачистить. Думаю, что этот регламент будет выдержан», — сообщил Бирюков. По его словам, особое внимание уделяется расчистке крыш, чтобы не допустить падения снега и наледи.

Ранее московский департамент транспорта сообщил, что для уборки выпавшего снега сотрудникам ЖКХ потребуется около трех дней. В департаменте также предупредили, что во время работ по расчистке часть снега сдвигается на правую полосу из-за чего проезжая часть сужается на 30-50%, и, следовательно, образуются пробки.

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Бирюков также сообщил, что на протяжении всей МКАД будут организованы пункты обогрева и полевые кухни с горячим питанием для водителей. Заммэра объяснил это неблагоприятными погодными условиями и прогнозируемым понижением температуры до минус 27 градусов.

Ранее департамент транспорта предупреждал, что движение на МКАД значительно затруднено на некоторых участках, также трудности наблюдаются на съездах с дороги в том числе из-за проскальзывающих тяжелых фур.

Снегопады обрушились на Москву в пятницу и субботу. Так, в пятницу количество снега превысило рекордный показатель, установленный для этого дня почти 50 лет назад. К вечеру в городе выпало 9 мм снега (предыдущий рекорд был установлен в 1973 году, тогда выпало 7 мм).

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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предположил, что субботняя метель станет самой снежной за всю историю метеонаблюдений.

Из-за снегопадов в Москве резко увеличились пробки. Как сообщали РБК в «Яндекс.Картах», в пятницу был зафиксирован «необычно высокий» уровень пробок, к середине дня они выросли до 10 баллов. В субботу уровень пробок, по данным сервиса, также колебался от 8 до 9 баллов вместо обычных 4.

Автор
Мария Лисицына
Петр Бирюков снегопад Москва ЖКХ МКАД
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