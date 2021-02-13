Власти увеличили сроки уборки Москвы от снега на двое суток
Расчистка снега в результате рекордного почти за 50 лет снегопада может занять у городских властей около пяти суток, заявил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков в эфире «Соловьев Live».
«По регламенту нам еще пять суток для того, чтобы весь город зачистить. Думаю, что этот регламент будет выдержан», — сообщил Бирюков. По его словам, особое внимание уделяется расчистке крыш, чтобы не допустить падения снега и наледи.
Ранее московский департамент транспорта сообщил, что для уборки выпавшего снега сотрудникам ЖКХ потребуется около трех дней. В департаменте также предупредили, что во время работ по расчистке часть снега сдвигается на правую полосу из-за чего проезжая часть сужается на 30-50%, и, следовательно, образуются пробки.
Бирюков также сообщил, что на протяжении всей МКАД будут организованы пункты обогрева и полевые кухни с горячим питанием для водителей. Заммэра объяснил это неблагоприятными погодными условиями и прогнозируемым понижением температуры до минус 27 градусов.