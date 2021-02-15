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Крым и Оренбургская область попали в топ самых проблемных регионов с ВИЧ

Полуостров оказался в числе самых проблемных регионов с ВИЧ впервые, а Оренбуржье — в третий раз. Бессменными лидерами рейтинга несколько лет остаются Иркутская, Кемеровская и Ленинградская области
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Аналитики проекта «Если быть точным» (создан благотворительным фондом «Нужна помощь») представили обновленный рейтинг ситуации с ВИЧ в российских регионах. В число наиболее проблемных попали Крым и Оренбургская область.

Все субъекты были разделены на пять групп, внутри которых нет ранжирования по местам, где А — наименее проблемная, а Е — самая проблемная. В последнюю, как и годом ранее, попали Ленинградская, Кемеровская и Иркутская области. На этот раз к ним присоединились Крым и Оренбургская область, сменив Новосибирскую и Челябинскую области. Иркутская и Кемеровская области уже шестой год подряд попадают в группу E, Ленинградская — пятый. Оренбуржье оказалось в числе самых проблемных третий раз.

В группу лидеров по борьбе с ВИЧ вошли 13 регионов, в том числе Чувашия, Татарстан, Липецкая, Брянская и Белгородская области. В самую большую группу, C, где находятся регионы со средней выраженностью проблемы, попали 37 субъектов, в их числе Санкт-Петербург, Чечня, Саратовская область, Дагестан, Подмосковье и Владимирская область.

Москва вошла в группу D (проблема выражена выше среднего), куда также попали Пермский край, Карелия, Хакасия и Красноярский край. Группу B (проблема выражена ниже среднего) составили 19 регионов, в числе которых Севастополь, Калининградская область, Тыва, Хабаровский край и Ставрополье.

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«Если быть точным» собирает и анализирует статистику, связанную с социальными проблемами. Распространение ВИЧ-инфекции в России исследователи изучают с 2014 года. Как сообщила «Коммерсанту» аналитик проекта Ксения Бабихина, на этот раз возникли сложности с получением официальных данных. По ее словам, в исследовании использовались региональные данные Минздрава России, которые ранее публиковались на сайте Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения (ЦНИИОИЗ), но за 2019 год ЦНИИОИЗ их не опубликовал и отказался предоставить по запросу, так же поступил и Минздрав. «В итоге цифры были получены через Росстат, но вся эта история заняла время, поэтому исследование вышло позже планируемого», — пояснила она.

Для расчета рейтинга аналитики разработали собственную методику, выбрав ключевые показатели, среди которых число умерших от ВИЧ за год, процент обследованного на вирус иммунодефицита населения, число живущих с ВИЧ/СПИДом людей. «Мы рассчитали условный индекс для каждого критерия, затем трансформировали и сложили. Если регион проседает по одному показателю, например, по числу состоящих на учете, но по другим все более или менее хорошо, то регион не попадет вниз», — объяснила Бабихина.

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Авторы исследования отмечают, что его цель — показать, где «болит» больше, и подчеркивают, что рейтинг имеет собственные ограничения и его рекомендуется использовать как отправную точку для более детального анализа ситуации в регионе.

РБК направил запрос в пресс-службы губернатора и правительства Ленинградской области, минздрава Крыма, Оренбургской, Кемеровской и Иркутской областей.

Координатор коалиции по готовности к лечению ВИЧ/СПИДа Григорий Вергус в беседе с «Коммерсантом» сказал, что в его организации видели результаты исследования и согласны с ними. «Судя по всему, был взят самый пессимистичный сценарий. И с таким выбором я полностью согласен. Это в природе эпидемии: мы всегда недотестируем, не можем собрать полные сведения о ситуации и так далее», — отметил он, подчеркнув, что у официальных ведомств очень сложно достать точные данные, поэтому их размещение — это огромное достижение.

Две недели назад вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что уровень заболеваемости ВИЧ превышает средний по России в 32 регионах, на долю которых приходится 62% всех новых случаев. Вице-премьер напомнила, что в стране средний показатель заболеваемости ВИЧ составляет 40,77 на 100 тыс. населения. В то же время в Башкирии он составил 41,7, а в Кемеровской области — 128,92.

Голикова также отметила, что в последнее время ВИЧ стали диагностировать в более старших возрастных группах. За 2020 год доля впервые выявленных пациентов с ВИЧ старше 30 лет составила 85,3%. Годом ранее было 84%, сообщали в Роспотребнадзоре.

По данным ведомства, в последние годы в России отмечается снижение темпов прироста заболеваемости ВИЧ. В частности, в январе—октябре 2020 года зарегистрировали на четверть меньше новых случаев ВИЧ по сравнению с аналогичным периодом 2019 года — 49,9 тыс. против 65,7 тыс. соответственно. Большую часть новых заразившихся составили россияне в возрасте от 30 до 49 лет, таких было 70,9%. Обследованы на ВИЧ-инфекцию более 28,3 млн россиян.

Автор
Михаил Юшков
рейтинг ВИЧ регионы Крым Оренбургская область
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