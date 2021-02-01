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Голикова назвала число регионов с повышенной заболеваемостью ВИЧ

В ряде регионов уровень заболеваемости ВИЧ в 2020 году превысил средний по стране. В частности, в двух регионах — Башкирии и Кемеровской области — показатель оказался в три раза больше
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Уровень заболеваемости ВИЧ превышает средний по России в 32 регионах. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, передает ТАСС.

«В 2020 году в 32 регионах, на долю которых приходится 62% всех новых случаев, показатель заболеваемости ВИЧ был выше среднероссийского», — сказала она.

Вице-премьер напомнила, что по России средний показатель заболеваемости ВИЧ составляет 40,77 на 100 тыс. населения. В то же время в двух регионах —  Башкирии и Кемеровской области — он достигал 128,92, сообщила она.

Голикова также отметила, что в последнее время ВИЧ стали диагностировать в более старших возрастных группах. Так, за 2020 год доля впервые выявленных пациентов с ВИЧ старше 30 лет составила 85,3%. Годом ранее показатель составил 84%, сообщали в Роспотребнадзоре.

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По данным Роспотребнадзора, в последние годы в России отмечается снижение темпов прироста заболеваемости ВИЧ. В частности, в январе—октябре 2020 года в России зарегистрировали на четверть меньше новых случаев ВИЧ по сравнению с аналогичным периодом 2019 года — 49,9 тыс. случаев против 65,7 тыс. соответственно. Большую часть новых заразившихся составили россияне в возрасте от 30 до 49 лет — таких было 70,9%. Обследовались на ВИЧ-инфекцию более 28,3 млн россиян.

В октябре 2020 года главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции Минздрава Алексей Мазус заявил, что в России установился стабильный уровень прироста числа зараженных ВИЧ-инфекцией, что можно считать выходом на плато заболеваемости.

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Однако с ним не согласился академик РАН, заведующий отделом эпидемиологии и профилактики СПИДа Центрального института эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский. «Чтобы страна вышла на плато, у нас должно регистрироваться столько же ВИЧ-инфицированных, сколько умирает от СПИДа и просто их умирает. Конечно, этого, по счастью, не наблюдается. Но даже по тем скромным данным, которые публикует Минздрав, в прошлом году прибавилось 80 тыс. новых случаев, по данным Роспотребнадзора, больше 90 тыс. новых случаев, а умерли порядка 30 тыс. человек», — отметил он в разговоре с РБК.

Автор
Виктория Полякова
ВИЧ Татьяна Голикова
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