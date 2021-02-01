Голикова назвала число регионов с повышенной заболеваемостью ВИЧ

В ряде регионов уровень заболеваемости ВИЧ в 2020 году превысил средний по стране. В частности, в двух регионах — Башкирии и Кемеровской области — показатель оказался в три раза больше

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Уровень заболеваемости ВИЧ превышает средний по России в 32 регионах. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, передает ТАСС.

«В 2020 году в 32 регионах, на долю которых приходится 62% всех новых случаев, показатель заболеваемости ВИЧ был выше среднероссийского», — сказала она.

Вице-премьер напомнила, что по России средний показатель заболеваемости ВИЧ составляет 40,77 на 100 тыс. населения. В то же время в двух регионах — Башкирии и Кемеровской области — он достигал 128,92, сообщила она.

Голикова также отметила, что в последнее время ВИЧ стали диагностировать в более старших возрастных группах. Так, за 2020 год доля впервые выявленных пациентов с ВИЧ старше 30 лет составила 85,3%. Годом ранее показатель составил 84%, сообщали в Роспотребнадзоре.