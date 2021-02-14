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Ученые заявили о риске «устаревания» вакцин из-за новых штаммов вируса

Мутации могут сделать существующие препараты малоэффективными против COVID-19. Поэтому ученые во всем мире сейчас ищут способы быстрой «модернизации» вакцин
Фото: Amilcar Orfali / Getty Images
Фото: Amilcar Orfali / Getty Images

Вакцины от COVID-19 со временем устаревают из-за появления новых штаммов коронавируса. Об этом сообщил вакцинолог Вашингтонского университета в Сент-Луисе Майкл Кинч, передает Bloomberg.

Издание сообщило, что Великобритания, США и другие страны, которые разрабатывают или уже разработали вакцины от коронавирусной инфекции, сейчас ищут варианты их обновления для более эффективной защиты от мутировавшего вируса.

По словам Кинча, сейчас у разработчиков есть инструменты для «модернизации» вакцин. Однако, чтобы препараты успевали за мутациями вируса, нужны альтернативные подходы для оперативного изменения вакцины. В частности, фармкомпании должны научиться быстро реагировать на изменения в спайковом белке вируса SARS-CoV-2, который используется для проникновения в здоровые клетки.

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«Причина, по которым многие из нас беспокоятся, заключается не в том, что имеющиеся вакцины внезапно перестанут работать. А в том, что они постепенно устареют», — заявил Кинч.

С ним согласен ведущий исследователь из Оксфордского университета Эндрю Поллард, занимающийся испытанием вакцин. По его словам, разработчики ищут универсальный препарат, который будет успешно противостоять разным штаммам коронавируса. Однако компании пока не знают, какие именно мутации получат широкое распространение в ближайшие месяцы.

«Мы понимаем, какие мутации происходят сейчас. Но вирус, скорее всего, продолжит изменяться под влиянием человеческого иммунитета», — пояснил Поллард.

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Фото:Shannon Stapleton / Reuters

Ученые сейчас рассматривают несколько способов для оперативного изменения вакцин. Один из них — нацеленность препаратов не на спайковый белок, а на другие белки во внешней оболочке коронавируса. Еще один вариант — вакцины, разработанные традиционным методом, использующие ослабленный вариант вируса. Такие препараты сейчас разрабатываются в Китае, в том числе, компанией Sinovac.

Другим способом создать вакцину, которая будет давать иммунитет против мутировавшего коронавируса, является комбинация уже имеющихся препаратов. Такие исследования сейчас проводит AstraZeneca совместно с российским центром Гамалеи, а также американской Pfizer.

Как пишет Bloomberg, на прошлой неделе британское правительство вместе с биофармацевтической компанией CureVac NV объявили о совместном проекте использования искусственного интеллекта для прогнозирования дальнейших мутаций COVID-19.

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Фото:Kirsty Wigglesworth / AP

Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson заявили, что уже начали работу по усилению эффективности своих препаратов. AstraZeneca рассчитывают к осени представить адаптированную версию вакцины, которая сможет справляться с новыми типами вируса.

Немецкая компания BioNTech, разработавшая вакцину в партнерстве с Pfizer, заявила, что теоретически может начать производство обновленной вакцины в течение шести недель, если их препарат окажется неэффективным против новых штаммов.

Новые штаммы вируса SARS-CoV-2 начали появляться в разных странах с декабря прошлого года. Их выявили в Англии, Южной Африке, Бразилии, Японии. В феврале Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) попросило разработчиков вакцин изучить и сообщить, насколько их препараты эффективны против новых вариантов коронавируса.

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович рассказывала, что пока что нет точных доказательств, что имеющиеся вакцины менее эффективны против новых типов COVID-19. Однако она заявила, что ВОЗ не исключает такого развития пандемии и готовится к нему.

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Источник: JHU
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Автор
Михаил Котляр
коронавирус новый штамм коронавируса вакцина пандемия
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