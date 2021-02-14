Ученые заявили о риске «устаревания» вакцин из-за новых штаммов вируса

Мутации могут сделать существующие препараты малоэффективными против COVID-19. Поэтому ученые во всем мире сейчас ищут способы быстрой «модернизации» вакцин

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Вакцины от COVID-19 со временем устаревают из-за появления новых штаммов коронавируса. Об этом сообщил вакцинолог Вашингтонского университета в Сент-Луисе Майкл Кинч, передает Bloomberg.

Издание сообщило, что Великобритания, США и другие страны, которые разрабатывают или уже разработали вакцины от коронавирусной инфекции, сейчас ищут варианты их обновления для более эффективной защиты от мутировавшего вируса.

По словам Кинча, сейчас у разработчиков есть инструменты для «модернизации» вакцин. Однако, чтобы препараты успевали за мутациями вируса, нужны альтернативные подходы для оперативного изменения вакцины. В частности, фармкомпании должны научиться быстро реагировать на изменения в спайковом белке вируса SARS-CoV-2, который используется для проникновения в здоровые клетки.

«Причина, по которым многие из нас беспокоятся, заключается не в том, что имеющиеся вакцины внезапно перестанут работать. А в том, что они постепенно устареют», — заявил Кинч.