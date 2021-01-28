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Пандемия коронавируса ,  
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Попова рассказала о тест-системе для определения мутаций коронавируса

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Новые тест-системы, созданные российскими учеными, могут отличить привычный коронавирус от вируса с новыми мутациями. Об этом в интервью «Первому каналу» рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Наши ученые из Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии разработали новую тест-систему, которая умеет отличать уже привычный вирус от вируса с новыми мутациями. Сегодня эта система готовится к регистрации», — рассказала Попова.

В ходе эфира Попова продемонстрировала сам прибор. По ее словам, это обычная система ПЦР-тестов, однако диагностика будет проводиться значительно быстрее — 40 минут.

«Создавать такие ПЦР-системы для каждой значимой мутации — вот эта задача сегодня решается в институте», — заявила Попова.

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Фото:Илья Питалев / РИА Новости

Ранее глава Роспотребнадзора говорила, что в России к регистрации готовится новая тест-система, способная выявить «британский» штамм коронавируса. По ее словам, было разработано платформенное решение, которое позволит при любой следующей мутации создавать ПЦР тест-системы для выявления болезни без дополнительных денежных затрат на выявление новых штаммов.

Кроме того, по словам Поповой, к регистрации готова тест-система для определения антигена коронавируса. Для нее впервые в России была создана ферментная база.

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В декабре в Великобритании был выявлен новый штамм коронавирусной инфекции. После этого штамм распространился в 60 странах. Ученые утверждали, что он заразнее прежних вариантов на 50–70%. Новые штаммы также были выявлены еще в нескольких странах — ЮАР, Японии, Бразилии

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Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

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