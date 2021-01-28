Попова рассказала о тест-системе для определения мутаций коронавируса

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Новые тест-системы, созданные российскими учеными, могут отличить привычный коронавирус от вируса с новыми мутациями. Об этом в интервью «Первому каналу» рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Наши ученые из Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии разработали новую тест-систему, которая умеет отличать уже привычный вирус от вируса с новыми мутациями. Сегодня эта система готовится к регистрации», — рассказала Попова.

В ходе эфира Попова продемонстрировала сам прибор. По ее словам, это обычная система ПЦР-тестов, однако диагностика будет проводиться значительно быстрее — 40 минут.

«Создавать такие ПЦР-системы для каждой значимой мутации — вот эта задача сегодня решается в институте», — заявила Попова.