«Короля госзаказа» заподозрили в «астрономической» взятке Захарченко

Следственный комитет России подозревает совладельца «Группы компаний 1520» и члена совета директоров Интерпрогрессбанка Валерия Маркелова в даче взятки в особо крупном размере экс-сотруднику антикоррупционного главка МВД полковнику Дмитрию Захарченко. Об этом сообщает «Интерфакс».

По данным следствия, Маркелов в ноябре 2007 года — августе 2016 года совершил действия, направленные на дачу взятки Захарченко, в составе организованной группы вместе с Борисом Ушеровичем, Дмитрием Моториным и Иваном Станкевичем.

Адвокат Маркелова Роман Воронин отметил, что в материалах дела речь идет об «астрономической сумме, которая ежемесячно передавалась какому-то оперативнику», и это представляется «очень сомнительным».

Маркелов был задержан в гостинице «Талисман» в Сочи 1 октября и доставлен в Москву. Он подозревается в даче взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК).

В феврале журнал Forbes опубликовал рейтинг «Королей госзаказа», первое место в котором заняли Валерий Маркелов и его партнеры.

Захарченко был арестован в сентябре 2016 года по подозрению в получении взятки в размере 7 млн руб. Впоследствии ему инкриминировали еще несколько эпизодов. При обысках в квартирах и автомобилях его семьи нашли деньги в разной валюте на общую сумму около 8,5 млрд руб. Происхождение средств на сегодняшний день неизвестно. Имущество Захарченко, его родных и знакомых на сумму около 9 млрд руб. обращено в доход государства.