Гинцбург назвал ведущий к появлению мутаций коронавируса фактор

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Чем дольше длится пандемия коронавирусной инфекции, тем сильнее становится риск возникновения различных мутаций коронавируса. Об этом «РИА Новости» заявил директор Национального центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Поэтому надо бороться сообща с вирусом, сначала надо защитить себя, потом всех своих соседей, а потом весь земной шар», — отметил он.

В России в начале декабря стартовала массовая вакцинация от коронавируса, для которой используют препарат «Спутник V», разработанный Центром Гамалеи и зарегистрированный 11 августа. Первый и второй этапы клинических испытаний доказали его эффективность и безопасность. Сейчас препарат находится на третьей фазе исследований на добровольцах.

В начале января Гинцбург сообщил, что в России были вакцинированы более 1 млн человек. Более того, по его словам, ежедневно в оборот поступает по 100 тыс. доз вакцины.