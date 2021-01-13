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Пандемия коронавируса ,  
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Гинцбург назвал ведущий к появлению мутаций коронавируса фактор

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Чем дольше длится пандемия коронавирусной инфекции, тем сильнее становится риск возникновения различных мутаций коронавируса. Об этом «РИА Новости» заявил директор Национального центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Поэтому надо бороться сообща с вирусом, сначала надо защитить себя, потом всех своих соседей, а потом весь земной шар», — отметил он.

В России в начале декабря стартовала массовая вакцинация от коронавируса, для которой используют препарат «Спутник V», разработанный Центром Гамалеи и зарегистрированный 11 августа. Первый и второй этапы клинических испытаний доказали его эффективность и безопасность. Сейчас препарат находится на третьей фазе исследований на добровольцах.

В начале января Гинцбург сообщил, что в России были вакцинированы более 1 млн человек. Более того, по его словам, ежедневно в оборот поступает по 100 тыс. доз вакцины.

В ВОЗ предрекли продолжение мутации коронавируса
Общество
Фото:Arnold Jerocki / Getty Images

Накануне ученые Сколковского института науки и технологий сообщили о случае, когда коронавирус приобрел 18 новых мутаций. В исследовании описывался кейс 47-летней женщины с диагнозом «неходжкинская диффузная B-клеточная лимфома IV стадии B» (злокачественное новообразование), у которой в апреле обнаружили коронавирус.

Результаты тестов на COVID-19 у нее были положительными вплоть до 9 сентября. За это время вирус в организме женщины приобрел 18 новых мутаций.

Профессор кафедры геномики и биоинформатики СФУ и Геттингенского университета (Германия) Константин Крутовский пояснил, что такое количество мутаций стало результатом долгого нахождения вируса в одном организме, где он быстро эволюционировал для адаптации к организму хозяина-человека.

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Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
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