Прохожий обезвредил стрелка на пляже в Сиднее. Видео

Прохожий обезвредил одного из стрелков на пляже в Сиднее

Прохожий обезвредил мужчину, открывшего стрельбу на пляже Бонди-Бич в Сиднее, где проходило мероприятие, посвященное еврейскому празднику Ханука, сообщает The Sydney Morning Herald.

Он подкрался к нему сзади, обхватил шею двумя руками и выхватил оружие. После это обезоруженный направился к другому мужчине, стреляющему с моста, а выхвативший винтовку прохожий прислонил оружие к дереву и отошел от него на несколько шагов.

В результате стрельбы погибли по меньшей мере десять человек, еще 16 человек, включая ребенка, госпитализированы. Полиция штата Новый Южный Уэльс сообщила о задержании двоих мужчин и предостерегла граждан от посещения района, где началась стрельба.