В генконсульстве заявили, что данных о погибших в Сиднее россиянах нет
Данных о гражданах России среди погибших на пляже Бонди-Бич пока нет. Об этом сообщает генконсульство России в Сиднее, передает ТАСС.
«Мы находимся на связи с полицией штата [Новый Южный Уэльс]. В настоящее время они не располагают данными о том, что среди погибших во время стрельбы в Сиднее есть граждане России», — сообщили в генконсульстве.
РБК направил запрос в генконсульство России в Сиднее.
Неизвестные открыли стрельбу на пляже Бонди-Бич в Сиднее 14 декабря. По информации Guardian Australia, прозвучало как минимум 12 выстрелов. Полиция сообщила о задержании двоих человек и призвала жителей и туристов избегать этого района. Погибли по меньшей мере девять мирных граждан, а также убит один стрелок.
На пляже Бонди-Бич находились около 2 тыс. участников мероприятия по случаю праздника Ханука.
