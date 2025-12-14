 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Общество⁠,
0

В генконсульстве заявили, что данных о погибших в Сиднее россиянах нет

Генконсульство: данных о погибших россиянах после стрельбы в Сиднее пока нет
Фото: Mark Baker / AP / ТАСС
Фото: Mark Baker / AP / ТАСС

Данных о гражданах России среди погибших на пляже Бонди-Бич пока нет. Об этом сообщает генконсульство России в Сиднее, передает ТАСС.

«Мы находимся на связи с полицией штата [Новый Южный Уэльс]. В настоящее время они не располагают данными о том, что среди погибших во время стрельбы в Сиднее есть граждане России», — сообщили в генконсульстве.

РБК направил запрос в генконсульство России в Сиднее.

На пляже в Сиднее открыли стрельбу во время мероприятия по случаю Хануки
Общество

Неизвестные открыли стрельбу на пляже Бонди-Бич в Сиднее 14 декабря. По информации Guardian Australia, прозвучало как минимум 12 выстрелов. Полиция сообщила о задержании двоих человек и призвала жителей и туристов избегать этого района. Погибли по меньшей мере девять мирных граждан, а также убит один стрелок.

На пляже Бонди-Бич находились около 2 тыс. участников мероприятия по случаю праздника Ханука.

